Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 61,41 (+0,47) Quote, 14 янв, 12:30
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 68,42 (+0,61) Quote, 14 янв, 12:30
Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян по микрокредитам Финансы, 08:42 Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ Спорт, 08:37 Стоп-лосс и тейк-профит: как ограничить убытки и при чем тут «лось» Quote, 08:36 Лавров назвал дедолларизацию реакцией на непредсказуемую политику США Экономика, 08:33 Появилось видео сброса авиатоплива на школьные площадки в США Общество, 08:26 Демократы заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу Политика, 08:22 СМИ узнали о проваленном допинг-тесте чемпиона мира по боксу Спорт, 08:12 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:09 Столичные торговые центры в январе зафиксировали приток покупателей Бизнес, 08:01 Эксперты оценили долю недовольных своей зарплатой россиян Финансы, 08:00 Почему рестораны крупнейшего лоукостера Азии могут прогореть — Bloomberg Pro, 07:52 Экс-начальника железнодорожной станции Новосибирска оштрафовали за взятки Общество, 07:31 Плюсы и минусы жизни в деревянном доме Недвижимость, 07:14 В Японии мужчина-министр впервые уйдет в отпуск по уходу за ребенком Общество, 07:04
Политика ,  
0 

Демократы заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу

В документах, предоставленных бизнесменом Львом Парнасом, приведены его переписка с Руди Джулиани и письмо личного адвоката Трампа Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу, которые будут предоставлены сенату. Об этом говорится в письме главы комитета Адама Шиффа, адресованному руководителю судебного комитета палаты представителей Джерри Надлеру, сообщает Axios.

«Я передаю судебному комитету два флеш-накопителя, содержащих дополнительные записи и другие материалы, относящиеся к расследованию по вопросу об импичменте», — говорится в тексте письма.

Как уточнил Шифф, на одном из них находятся записи звонков, а на другом — информация, полученная от бизнесмена советского происхождения Льва Парнаса, который, предположительно, выполнял на Украине поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Болтон согласился дать показания в конгрессе по импичменту Трампа
Политика

Переданные Шиффом записи включают переписку между Джулиани и Парнасом, а также текстовые сообщения на русском языке, свидетельствующие, что Парнас поддерживал контакт с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко. В частности, в январе 2019 года Парнас и Джулиани переписывались о предоставлении Шокину американской визы. Когда Парнас сообщил, что в визе было отказано, Джулиани ответил: «Я могу это исправить».

Также отмечается, что Парнас действовал как посредник между Джулиани и действующими и бывшими украинскими чиновниками.

В одной из переданных Парнасом заметок, написанных от руки, говорится: «заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться; начать коммуникацию с Зеленским без [Пинчука или Коломойского]».

Парнас также передал скриншот электронного письма Джулиани Зеленскому, датированного 10 мая 2019 года. В нем адвокат Трампа попросил Зеленского о встрече, указав, что действует как частное лицо.

В октябре Парнас был арестован по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США. Ему также вменили незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью он хотел заручиться для смещения бывшего посла США на Украине Мари Йованович. В ноябре бизнесмен согласился дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту
Политика

Поводом для ее начала стали публикации о том, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским требовал начать расследование против сына бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на мартовских выборах 2020 года Джозефа Байдена и компании Burisma в обмен на оказание военной помощи Украине. 19 декабря палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, также большинство конгрессменов обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь решение по дальнейшей процедуре импичмента должен принять сенат. Как ожидается, члены сената приступят к проведению слушаний 21 января.

Авторы: Михаил Юшков, Наталия Анисимова
Теги: импичмент, Дональд Трамп
Материалы по теме
В МИД России назвали импичмент Трампу «внутренним делом США»
Политика
Опрос показал одобрение 44% американцев импичмента Трампу
Политика
Путин усомнился в успехе импичмента Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter