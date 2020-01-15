Демократы заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу, которые будут предоставлены сенату. Об этом говорится в письме главы комитета Адама Шиффа, адресованному руководителю судебного комитета палаты представителей Джерри Надлеру, сообщает Axios.
«Я передаю судебному комитету два флеш-накопителя, содержащих дополнительные записи и другие материалы, относящиеся к расследованию по вопросу об импичменте», — говорится в тексте письма.
Как уточнил Шифф, на одном из них находятся записи звонков, а на другом — информация, полученная от бизнесмена советского происхождения Льва Парнаса, который, предположительно, выполнял на Украине поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани.
Переданные Шиффом записи включают переписку между Джулиани и Парнасом, а также текстовые сообщения на русском языке, свидетельствующие, что Парнас поддерживал контакт с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко. В частности, в январе 2019 года Парнас и Джулиани переписывались о предоставлении Шокину американской визы. Когда Парнас сообщил, что в визе было отказано, Джулиани ответил: «Я могу это исправить».