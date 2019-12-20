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Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

Президент Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного начала судебного разбирательства по делу о своем импичменте в сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава государства сообщил, что демократы хотят диктовать сенату, как вести судебный процесс после того, как не обеспечили Трампу должного процесса в палате представителей — без свидетелей и адвокатов.

«На самом деле, у них (демократов — РБК) нет никаких доказательств, они никогда не появятся. Они хотят отстраниться. Я требую немедленного суда!», — написал президент.

Позднее Трамп добавил, что демократам не удалось добиться ни одного голоса от республиканцев по вопросу об импичменте. Он назвал дело мистификацией и заявил, что дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд.

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19 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Трампа. За импичмент по статье «превышение полномочий» отдали свои голоса 230 законодателей, против высказались 197.

Также большинство членов нижней палаты обвинили главу государства в воспрепятствовании конгрессу. Теперь членам сената предстоит оправдать Трампа и оставить его в должности, или признать обвинения и сместить с поста президента.

Сам Трамп назвал импичмент «самоубийством Демократической партии». Выступая в Мичигане он сказал, что этот процесс — попытка демократов посчитаться за поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Теги: Дональд Трамп, импичмент, США
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