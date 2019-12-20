Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

Президент Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного начала судебного разбирательства по делу о своем импичменте в сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава государства сообщил, что демократы хотят диктовать сенату, как вести судебный процесс после того, как не обеспечили Трампу должного процесса в палате представителей — без свидетелей и адвокатов.

«На самом деле, у них (демократов — РБК) нет никаких доказательств, они никогда не появятся. Они хотят отстраниться. Я требую немедленного суда!», — написал президент.

Позднее Трамп добавил, что демократам не удалось добиться ни одного голоса от республиканцев по вопросу об импичменте. Он назвал дело мистификацией и заявил, что дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд.