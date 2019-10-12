NYT узнала про расследование дела о лоббизме против адвоката Трампа

Против личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ведется расследование о лоббизме, рассказали The New York Times источники.
Делом занимаются федеральные прокуроры Манхэттена, их заинтересовало, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме в ходе своей работы на Украине. В частности, они изучают попытки личного адвоката Трампа подорвать влияние бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Расследование связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фурмане. Их обвинили в нарушении правил финансирования избирательной компании действующего президента США.
Кроме того, Парнасу и Фурману вменяют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.
Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц, пишет NYT.