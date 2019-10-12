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NYT узнала про расследование дела о лоббизме против адвоката Трампа
Прокуратуру заинтересовала работа личного адвоката Трампа на Украине, где он вместе с местными силовиками собирал информацию о после США, бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне Хантере
Рудольф Джулиани (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Против личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ведется расследование о лоббизме, рассказали The New York Times источники.

Делом занимаются федеральные прокуроры Манхэттена, их заинтересовало, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме в ходе своей работы на Украине. В частности, они изучают попытки личного адвоката Трампа подорвать влияние бывшего посла США на Украине Мари Йованович.

Расследование связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фурмане. Их обвинили в нарушении правил финансирования избирательной компании действующего президента США.

Кроме того, Парнасу и Фурману вменяют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.

Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц, пишет NYT.

По данным издания, чтобы причинить вред Йованович и другим «целям Трампа», Джулиани передал собранные материалы некому американскому чиновнику и поддерживающему президента колумнисту.

По закону, гражданин США должен сообщить Минюсту о любых контактах с властями или СМИ в Штатах по указанию зарубежных политиков или чиновников, вне зависимости от того, платили ли им за представительство.

Сам Джулиани считает, что прокуроры не могут предъявить ему обвинения в лоббизме, так как он работал от лица Трампа, а не сотрудников украинского надзорного ведомства.

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По данным Washington Post, бывший посол Йованович на слушаниях перед комиссией конгресса заявила, что ее отставка, произошедшая весной этого года, была связана с давлением со стороны Трампа и безосновательными обвинениями со стороны Джулиани и его окружения.

Йованович рассказала, что планировала оставаться в Киеве до 2020 года, но ей приказали первым же рейсом лететь в Вашингтон. В Госдепе ей сообщили, что на ведомство усиленно давили с лета 2018 года, требуя убрать ее с Украины.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Рудольф Джулиани, Украина, лоббизм
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