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Политика ,  
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Болтон согласился дать показания в конгрессе по импичменту Трампа
«Я пришел к выводу, что, если сенат вызовет меня в суд для дачи показаний, я готов это сделать», — говорится в заявлении бывшего советника Трампа по национальной безопасности
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил готовность в случае получения повестки дать показания Сенату Конгресса США в рамках процедуры импичмента американского лидера.

«Поскольку мое свидетельство снова подвергается сомнению, я пришел к выводу, что, если Сенат выдаст мне повестку в суд, я готов дать показания», — сообщил он. 

Болтон также объяснил свою неявку в Конгресс для дачи показаний в рамках импичмента Трампа в конце октября. По его словам, тогда он ждал решения суда, рассматривавшего дело экс-заместителя помощника президента США по нацбезопасности Чарльза Каппермана, которого также вызывали в сенат. Поскольку Белый дом запретил своим бывшим сотрудникам давать показания конгрессу, суд должен был решить, обладает ли законодательный орган прерогативой в данном вопросе. 

«Я публично решил руководствоваться исходом дела Куппермана. Однако комитет Палаты представителей зашел так далеко, что отозвал свою повестку в суд. Судья Ричард Леон в своем тщательно аргументированном заключении от 30 декабря признал дело доктора Куппермана спорным», — пояснил он.

В конце сентября Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стала публикация The Wall Street Journal о том, что Трамп в ходе разговора в июле потребовал от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на оказание военной помощи начать расследование против сына бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на мартовских выборах 2020 года Джозефа Байдена и компании Burisma. На фоне скандала Белый дом опубликовал стенограмму телефонных переговоров Трампа с украинским коллегой. 18 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: импичмент, Дональд Трамп, США
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