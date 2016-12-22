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Трамп отверг обвинения в расизме после своей фразы о мигрантах из «дыр»
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Трамп отверг обвинения в расизме после своей фразы о мигрантах из «дыр»
Политика, 06:57
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Трамп отверг обвинения в расизме после своей фразы о мигрантах из «дыр»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя расистом. В этом после сравнения некоторых мигрантов в США с «приезжими из дыр» его ранее обвинили в ООН
Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras / CNP / Global Look Press)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он «не расист». Об этом президент сообщил журналистам во время пресс-конференции в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, передает Reuters.

«Я наименьший расист из всех, у кого когда-либо брали интервью», — добавил также Трамп, заметив, что «готов, способен и будет» продлевать программу защиты детей незаконных мигрантов в США Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), о которой ранее на своей странице в Twitter заявлял, что она, «возможно, мертва». Этот проект был запущен в 2012 году предыдущим президентом США Бараком Обамой. Согласно ему дети незаконных мигрантов могут избежать депортации и впоследствии получить разрешение на работу в Штатах.

Именно эту программу Трамп, как сообщали ранее источники CNN, The Washington Post, CBS и Reuters, обсуждал 9 января на закрытом заседании членов администрации, палаты представителей и сенаторов от обеих партий в Белом доме, когда произнес фразу: «Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда?» По мнению присутствовавших, президент имел в виду мигрантов в США из Гаити, Сальвадора и ряда африканских стран.

Эти слова вызвали протест со стороны общественности, представителей иностранных государств и ООН. В частности, расистскими их назвали представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл и экс-госсекретарь США, главная соперница Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон. Панамский посол в Штатах, в свою очередь, в знак протеста против выражений главы государства покинул свой пост.

В конгрессе пригрозили Трампу импичментом за слова об мигрантах
Политика

В Белом доме, комментируя случившееся, ранее заявляли: «Некоторые политики в Вашингтоне предпочли отстаивать интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за американский народ». Сам американский лидер, реагируя на разразившийся скандал, утверждал, что на самом деле использовал на совещании жесткие выражения, однако приписываемых ему слов не говорил. В защиту такой позиции 15 января выступил сенатор от Республиканской партии Дэвид Пердью. В комментарии ABC News он заверил, что на заседании Трамп «таких слов» действительно «не произносил».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , мигранты , Дональд Трамп
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