Трамп посетовал на стремление мигрантов из «вонючих дыр» переехать в США

На совещании в Белом доме президент Дональд Трамп заявил, что США должны принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия, а не жителей «вонючих дыр» типа Гаити и стран Африки. От президента уже потребовали извинений

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Дональд Трамп назвал ряд стран, откуда прибывают в США мигранты, вонючими дырами. Об этом сообщает CNN со ссылками на источники. Точность цитаты подтвердили также источники The Washington Post, CBS и Reuters.

«Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда? Мы должны добиться того, чтобы к нам приезжали люди из таких стран, как Норвегия», — обратился Трамп к участникам совещания членов администрации, членов палаты представителей и сенаторов от обеих партий, которое прошла в Белом доме. Как отмечают источники, речь шла о Гаити, Сальвадоре и ряде африканских стран.

Источники Reuters рассказали, что это суждение президента возмутило не только присутствовавших на заседании демократов, но и многих республиканцев.

Член палаты представителей от Республиканской партии Миа Лав, дочь иммигрантов из Гаити, сказала, что комментарии были «недобрыми, разжигающими рознь, высокомерными и бросающими вызов ценностям нашей нации», сообщает Reuters. Она призвала Трампа извиниться перед американским народом и странами, которые он оскорбил.​

Фраза Трампа прозвучала на закрытой части переговоров, которые он провел во вторник, 9 января. На них были приглашены как демократы, так и республиканцы, сенаторы и члены палаты представителей, которые занимаются проблемами иммиграции. Видеотрансляцию открытой для прессы части переговоров вели многие телеканалы США.

Главной заботой представителей демократов на совещании была судьба введенной Бараком Обамой программы DACA, которая предоставляла право работать в США детям нелегальных мигрантов, родившимся в США или въехавшим в страну в возрасте младше 16 лет.

В сентябре администрация Трампа назвала ее неконституционной и остановила ее действие. Получившие разрешение на работу дети нелегалов, многим из которых 30–40 лет, могут пользоваться программой до 5 марта 2018 года. Трамп на совещании увязал решение по детям нелегалов, которых насчитывается около 800 тыс., с обеспечением безопасности на границе, строительством стены на южной границе США, отменой правила «миграции по цепи», когда обосновавшийся в США мигрант вызывал в страну множество родственников, и запрет миграционной лотереи.

Он предложил законодателям от обеих партий совместными усилиями разработать законопроект, который устроил бы каждую из сторон. При этом Трамп приветствовал переезд в США квалифицированных специалистов из других стран, в которых нуждается экономика страны.

Ограничение незаконной миграции было одним из главных обещаний Трампа в борьбе за президентский пост.

В одном из твитов, опубликованных после совещания, Трамп заявил, что уровень нелегальной иммиграции опустился до минимума за последние 45 лет.

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