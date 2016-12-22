В конгрессе пригрозили Трампу импичментом за слова об мигрантах

Член палаты представителей конгресса США Эл Грин пообещал поднять вопрос об импичменте президента Дональда Трампа после его высказываний о мигрантах.

«Осуждения конгрессом расистской риторики недостаточно. Разговоры в конгрессе ничего не значат, вес имеет лишь наше голосование. На следующей неделе я поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», — написал Грин в своем Twitter.

Ранее Трамп заявил о стремлении мигрантов из «вонючих дыр» переехать в США. По данным CNN, The Washington Post, CBS и Reuters, Трамп сделал это заявление на совещании с членами своей администрации 9 января. Он спросил у присутствовавших, почему США принимают людей, которые приезжают из «вонючих дыр». «Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приезжали из таких стран, как Норвегия», — считает американский лидер. Источники Reuters утверждают, что Трамп имел в виду Гаити, Сальвадор и ряд африканских стран.

Позднее Трамп написал в Twitter, что действительно провел совещание по программе защиты детей нелегальных мигрантов (DACA), но добавил, что не говорил на нем слов, о которых сообщили СМИ. Он отметил, что позволял себе «жесткие выражения», но «именно эти слова не использовал». ​Трамп также написал, что «никогда не говорил ничего уничижительного о гаитянах, кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная страна с кучей проблем».

Скандал вокруг высказываний Трампа совпал с семилетней годовщиной разрушительного землетрясения на Гаити. 12 января 2010 года в результате стихийного бедствия погибли более 222 тыс. человек, ранения получили 311 тыс. человек, пропавшими без вести считаются более 800 человек. Страны-доноры, в том числе США, и международные благотворительные организации выделили на восстановление Гаити $9,9 млрд.



В октябре 2017 года издатель журнала Hustler Ларри Флинт разместил рекламное объявление. В нем он предложил $10 млн за любую информацию, которая может привести к импичменту Дональда Трампа.