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Клинтон обвинила Дональда Трампа в расизме
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Клинтон обвинила Дональда Трампа в расизме
Политика, 03:00
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Клинтон обвинила Дональда Трампа в расизме

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон осудила высказывания американского президента Дональда Трампа, назвавшего страны, откуда в США прибывают мигранты, «вонючими дырами». По мнению Клинтон, подобные заявления носят расистский характер, написала она в своем Twitter.

Клинтон напомнила, что слова президента. касающиеся в том числе и Гаити. прозвучали в годовщину разрушительного землетрясения в этой стране. «Годовщина разрушительного землетрясения, произошедшего восемь лет назад — это день, для памяти о трагедии, день, в который мы должны почтить стойкий народ Гаити и подтвердить приверженность Америки помощи соседям. Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными, расистскими взглядами Трампа, которые направлены против всех, кто выглядит не так как он», — написала Клинтон.

Землетрясение на Гаити произошло 12 января 2010 года. Его жертвами стали более 220 тыс. человек, столица страны Порт-о-Пренс оказалась почти полностью разрушена.

О расистском характере высказываний, которые приписываются Дональду Трампу, ранее заявили также и в аппарате ООН. «Мне не приходит на ум любое другое слово, кроме расизма. Нельзя называть отдельные страны и целые континенты дырами, чьему не белокожему населению, следовательно, не рады [в США]», — прокомментировал слова американского президента представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Трамп посетовал на стремление мигрантов из «вонючих дыр» переехать в США
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Об оскорбительных по отношению к мигрантам в США словах Трампа сообщили со ссылкой на источники CNN, The Washington Post, CBS и Reuters. По данным этих изданий, заявление прозвучало на совещании 9 января, где обсуждался вопрос об ужесточении регулирования миграции в США. Трамп заявил участникам совещания в Белом доме, что США не нуждаются в мигрантах, прибывающих из «вонючих дыр», и скорее должны принимать людей из таких стран, как Норвегия.

Сам Трамп, комментируя разразившийся скандал, заявил, что действительно использовал на совещании жесткие выражения, однако приписываемых ему слов не говорил. Особо он подчеркнул, что не имеет ничего против жителей Гаити.

Теги: расизм , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп
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