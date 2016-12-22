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Посол США в Панаме решил уволиться после слов Трампа о мигрантах
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Посол США в Панаме решил уволиться после слов Трампа о мигрантах
Политика, 12 янв, 20:21
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Посол США в Панаме решил уволиться после слов Трампа о мигрантах
Дипломат заявил, что не может больше быть верен присяге и служить президенту США. Точную причину отставки посол не назвал, но его решение последовало за новостями о словах Трампа о мигрантах из бедных стран
Джон Фили (Фото: Alejandro Bolivar / EPA)

Посол США в Панаме Джон Фили подал в отставку, передает Reuters. Агентство ссылается на текст его заявления. «Будучи младшим сотрудником внешнеполитического ведомства, я дал присягу верно служить президенту и его администрации аполитичным образом, даже если я не согласен с аспектами проводимой политики», — говорится в нем.

Фили пишет, что присяга также обязывает его подать в отставку, в случае если он не может так работать. «Это время пришло», — добавил дипломат.

Представитель Госдепа США подтвердил агентству факт отставки. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Фили покинет дипломатическую службу 9 марта.

Сообщение об отставке появилось на фоне очередного скандала вокруг Трампа. CNN и другие СМИ со ссылкой на источники рассказали, что президент проводил встречу с конгрессменами из Демократической и Республиканской партий, на которой обсуждался вопрос изменения программы адаптации нелегальных мигрантов (DACA). На ней Трамп поинтересовался, почему США позволяют въезжать в страну людям из «дыр». Отмечалось, что на встрече присутствовала член палаты представителей Миа Лав, которая является дочерью иммигрантов из Гаити.

После того как слова президента процитировали ведущие мировые издания, Трамп написал в своем Twitter, что не произносил их. Однако глава Белого дома признал, что на встрече использовались «жесткие выражения».

Трамп также написал, что не говорил ничего плохого о гаитянах, «кроме того, что Гаити, очевидно, очень бедная страна с кучей проблем».

Сенатор от Демпартии Дик Дурбин после этих публикаций заявил, что Трамп использовал слово «дыра» на встрече с законодателями, передало Reuters.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Панама , Дональд Трамп , Посол
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