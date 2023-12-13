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Военная операция на Украине ,  
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ЕС согласился выделить Венгрии €10 млрд перед решением о помощи Украине

ЕС выделит Венгрии более €10 млрд в связи с проведением судебной реформы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Евросоюз сможет выделить Венгрии более €10 млрд (около $10,8 млрд), это около трети той суммы, которую ЕС решил заморозить год назад, пока Будапешт не проведет судебную реформу. Это следует из заявления Еврокомиссии.

«Еврокомиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, для того чтобы комиссия сочла, что горизонтальное разрешающее условие Хартии основных прав ЕС выполнено в том, что касается независимости судебной системы. Это означает, что часть финансирования в рамках политики сплочения больше не будет блокироваться, и поэтому Венгрия может начать требовать выделения средств в размере около €10,2 млрд», — говорится в сообщении.

В ЕК заявили, что судебная реформа в Венгрии устранила недостатки независимости судебной власти.

Bloomberg отмечает, что такое решение стало «большой победой» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как оно было принято до саммита, на котором должны решить вопрос о выделении финансовой помощи Украине в €50 млрд.

Ранее главный политический советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан заявил, что Будапешт готов снять вето на четырехлетний пакет поддержки Украины в размере €50 млрд, предложенные Еврокомиссией, если ЕС разморозит средства поддержки Будапешта (около €30 млрд).

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Теги
Венгрия Евросоюз Украина финансирование финансовая помощь
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