Виктор Орбан заявил о планах помешать ЕС принять Украину
Венгрия не даст ЕС совершить ошибку, начав переговоры о вступлении с Украиной, сообщил в интервью порталу Mandiner премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если двадцать шесть хотят ее совершить, и только мы будем против», — заявил политик.
По его словам, в действительности Украина находится не в том состоянии, чтобы начинать с ней переговоры о вступлении, а такое намерение у ЕС существует по «политическим причинам». Венгрия считает, что если Киеву нужно «подать геостратегический сигнал», можно заключить договор «о стратегическом партнерстве между ЕС и Украиной». В документе, по мнению Орбана, следует зафиксировать направления поддержки: безопасность, финансы, экономическая помощь, при этом не смешивая их с переговорами о членстве, у которых совершенно другая основа.
Ранее на заседании парламента Австрии канцлер страны Карл Нехаммер заявил о несогласии со стартом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. В частности, по его словам, нельзя предпочесть Украину Боснии и Герцеговине, которая в настоящий момент ведет переговоры о присоединении к ЕС.
На прошлой неделе Виктор Орбан рассказал в интервью журналу Le Point, что Евросоюз не сможет принять Украину из-за высокого уровня коррупции в стране. Кроме того, он указал на объемы ее сельхозотрасли, которая, по его мнению, разрушит европейский аграрный сектор. Венгерский премьер в письменной форме попросил главу Евросовета Шарля Мишеля не выносить вступление Киева в сообщество на повестку дня саммита Евросоюза, который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе.
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