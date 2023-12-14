Румынские военные обнаружили воронку от дрона на границе с Украиной

Минобороны Румынии: недалеко от границы с Украиной обнаружена воронка от дрона

Это четвертый случай за последние месяцы, когда власти Румынии сообщали о падении дронов на территорию страны

Истребитель F-16 (Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters)

Румынские военные обнаружили воронку диаметром 1,5 м, образовавшуюся после падения беспилотника в 4 км от деревни Гринду недалеко от украинской границы, сообщило румынское Минобороны.

В министерстве отметили, что дрон упал в ночь на 14 декабря, когда «российские войска атаковали портовую инфраструктуру вблизи границы между Украиной и Румынией». Тревога Ro-alert (оповещает граждан Румынии о повышенном риске техногенных или иных катастроф) была объявлена с 22:45 до 02:00 ночи (с 23:45 до 03:00 мск).

Что бы следить за ситуацией, румынские военные поднимали в воздух истребители F-16 и Eurofighter Typhoon. «[В ночь на 14 декабря] радиолокационная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство: сигнал был обнаружен на малой высоте по маршруту в район Гринду в уезде Тулча», — говорится в сообщении Минобороны.

После этого в этот район выехали румынские военные, которые обнаружили «воронку глубиной 1,5 м от беспилотника, использованного при атаке на украинскую портовую инфраструктуру», добавили в министерстве.

Румынские власти в сентябре трижды сообщали об обнаружении обломков дронов на приграничных с Украиной территориях. В первом случае обломки нашли близ деревни Плауру, которая находится на берегу Дуная, на другой стороне от Измаила. Позднее были обнаружены части второго беспилотника, тогда в министерстве заявили, что он аналогичен тем, «которые использовались российской армией». Третий дрон был найден в провинции Тулча, в 14 км от границы с Украиной. МИД Румынии дважды вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.

Генсек НАТО (Румыния входит в альянс с 2004 года) Йенс Столтенберг тогда говорил, что не видит в обнаружении обломков дрона на территории Румынии признаков «преднамеренного нападения» со стороны России. Президент страны Клаус Йоханнис также отмечал, что российские беспилотники не атакуют Румынию, но падение их обломков на территории страны является «реальной проблемой».

Российское Минобороны последний раз сообщало об ударах по местам производства дронов в Одесской области в конце октября.

РБК направил запрос в Министерство обороны России

Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.