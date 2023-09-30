Reuters сообщил о стягивании Румынией сил ПВО к границе с Украиной

Инциденты с падением дронов на территории Румынии усиливают риск недопонимания между Россией и НАТО, а также заставляют румынские вооруженные силы усилить безопасность на границе с Украиной, сообщает агентство

Румыния усиливает оборону на границе с Украиной, стянув туда силы ПВО и сосредоточив там дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули, об этом Reuters сообщили два высокопоставленных источника в обороне.

Наряду с размещением дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны эти действия Бухареста являются признаком растущей обеспокоенности как в самой стране, так и в НАТО тем, что конфликт на Украине может перекинуться на их территорию, отмечает агентство.

По словам собеседников, инциденты с падением дронов на территории Румынии усиливают риск недопонимания между Россией и НАТО, а также заставляют румынские вооруженные силы усилить безопасность для защиты гражданского населения.

Ранее в Минобороны страны заявляли, что около 100 американских военнослужащих и четыре самолета F-16 прибыли на военную авиабазу Борча, расположенную примерно в 150 км к югу от украинского Измаила. С середины сентября также была расширена бесполетная зона вдоль границы с Украиной до 30 км.

Военное ведомство Румынии трижды за сентябрь сообщало о падении дронов на территории страны. В первом случае обломки нашли близ деревни Плауру, которая находится на берегу Дуная, на другой стороне от Измаила. Позднее были обнаружены части второго беспилотника, тогда в министерстве заявили, что он аналогичен тем, «которые использовались российской армией». Третий дрон был найден в провинции Тулча, в 14 км от границы с Украиной. МИД Румынии дважды вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства. Ведомство также утверждало, что дроны были идентифицированы как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине.

Президент Клаус Йоханнис, в свою очередь, отмечал, что российские беспилотники не атакуют Румынию. При этом он назвал падение их обломков «реальной проблемой». В НАТО также не увидели «преднамеренного нападения» со стороны России.