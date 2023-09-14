Поверенного России вновь вызвали в МИД Румынии из-за обломков дрона

Временного поверенного в делах России вновь вызвали в МИД Румынии, где выразили «твердый протест» из-за нарушения воздушного пространства страны после того, как упавшие вблизи румыно-украинской границы беспилотники были идентифицированы как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении румынского дипведомства, передает Digi24.

«На фоне выявления 13 сентября 2023 года в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, аналогичных тем, которые используются российской армией, рассеянных на площади в несколько десятков метров, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии», — говорится в сообщении.

В МИДе также сообщили, что власти Румынии проводят консультации с союзниками по НАТО о ситуации на границе между Румынией и Украиной, включая инцидент с беспилотником.

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