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Военная операция на Украине ,  
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Поверенного России вновь вызвали в МИД Румынии из-за обломков дрона

МИД Румынии выразил протест поверенному России из-за обломков беспилотника
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Военная операция на Украине

Временного поверенного в делах России вновь вызвали в МИД Румынии, где выразили «твердый протест» из-за нарушения воздушного пространства страны после того, как упавшие вблизи румыно-украинской границы беспилотники были идентифицированы как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении румынского дипведомства, передает Digi24.

«На фоне выявления 13 сентября 2023 года в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, аналогичных тем, которые используются российской армией, рассеянных на площади в несколько десятков метров, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии», — говорится в сообщении.

В МИДе также сообщили, что власти Румынии проводят консультации с союзниками по НАТО о ситуации на границе между Румынией и Украиной, включая инцидент с беспилотником.

Материал дополняется.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Румыния беспилотники Военная операция на Украине Россия нота протеста