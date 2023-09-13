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Военная операция на Украине ,  
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В Румынии вновь нашли обломки беспилотника

В Румынии в очередной раз обнаружили обломки беспилотника
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Военная операция на Украине
Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС
Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС

В Румынии, в 14 км от границы с Украиной, обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщает Минобороны страны.

Фрагменты БПЛА нашли в провинции Тулча, рядом с населенным пунктом Нуфару. На место происшествия для сбора улик направился военный вертолет.

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении фрагментов беспилотника 9 сентября в 2,5 км от деревни Плауру, которая расположена на противоположном от украинского порта Измаил берегу Дуная. До этого в районе поселения находили обломки еще одного дрона. Румынские власти на фоне этого начали обсуждать возможную эвакуацию жителей деревни.

Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

После этих инцидентов временного поверенного России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии. В заявлении МИД говорится, что упавшие вблизи румыно-украинской границы беспилотники идентифицированы как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что обнаружение румынскими властями обломков дрона не является для НАТО признаком «преднамеренного нападения» со стороны России.

Теги
Румыния беспилотники Военная операция на Украине
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