В Румынии вновь нашли обломки беспилотника

В Румынии в очередной раз обнаружили обломки беспилотника

Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС

В Румынии, в 14 км от границы с Украиной, обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщает Минобороны страны.

Фрагменты БПЛА нашли в провинции Тулча, рядом с населенным пунктом Нуфару. На место происшествия для сбора улик направился военный вертолет.

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении фрагментов беспилотника 9 сентября в 2,5 км от деревни Плауру, которая расположена на противоположном от украинского порта Измаил берегу Дуная. До этого в районе поселения находили обломки еще одного дрона. Румынские власти на фоне этого начали обсуждать возможную эвакуацию жителей деревни.

Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: mapn.ro / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

После этих инцидентов временного поверенного России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии. В заявлении МИД говорится, что упавшие вблизи румыно-украинской границы беспилотники идентифицированы как «аналогичные тем, которые использовались российской стороной» в ходе военной операции на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что обнаружение румынскими властями обломков дрона не является для НАТО признаком «преднамеренного нападения» со стороны России.