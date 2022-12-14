Глава МИД Эстонии призвал ЕС пойти гораздо дальше в изоляции России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал к полной изоляции финансовой системы России. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его мнению, ЕС должен пойти «гораздо дальше» в помощи Киеву и изоляции Москвы.

«Шаг за шагом мы продвигаемся к изоляции России», — сказал Рейнсалу. Однако этого, отметил он, недостаточно, поскольку военные действия не прекращаются.

Глава эстонского МИДа призывает к ужесточению санкций против российского банковского сектора и ограничению цен на нефть на уровне $30 за баррель.

Девятый пакет санкций Евросоюза предусматривает новые меры в отношении российских банков и ограничение доступа к товарам, таким как дроны. Однако Рейнсалу считает, что этого также недостаточно. Он также указал, что перед европейскими правительствами стоит «фундаментальный вопрос» об удовлетворении просьбы Украины о поставках танков и ракет большой дальности.

Рейнсалу был среди министров иностранных дел ЕС, которые на этой неделе поддержали предложение об увеличении объема Европейского фонда мира, который финансирует поставки вооружений на Украину, на €2 млрд

в следующем году, отмечает Bloomberg. Однако Рейнсалу указал, что боевые действия обходятся Киеву в €50 млрд.

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