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ЕС решил на €2 млрд увеличить финансирование фонда мира для помощи Киеву

ЕС решил на €2 млрд увеличить финансирование Европейского фонда мира для помощи Киеву

Совет Евросоюза принял решение в будущем году увеличить финансовый потолок для Европейского фонда мира (EPF) на €2 млрд (цифры здесь и далее — в ценах 2018 года), сообщается на сайте Совета.

«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров», — пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

До 2027 года финансовый потолок EPF увеличится до €5,5 млрд.

«Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Фонд был создан в ЕС в 2021 году, из него финансируются траты военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности». Фондом управляет специальный комитет, куда входят представители каждого государства-члена ЕС, его председатель — представитель Совета ЕС. Размер взноса стран определяется исходя из распределения валового национального дохода (ВНД).

На 2021-2027 год общий финансовый потолок был первоначально установлен в размере €5,5 млрд. Помимо поддержки Украины, средства направляются в Боснию и Герцеговину, Сомали, Мали, Мозамбик и другие страны. В Совете ЕС отметили, что в 2022 году распределили уже 86% общего финансового потолка на шесть лет, что потребовало увеличить его размер.

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