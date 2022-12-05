Глава Минэка заявил о выдержавшей несколько волн санкций экономике России

Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская экономика смогла выдержать волны односторонних санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на открытии Российско-мьянмарского делового форума, сообщает ТАСС.

«Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних санкций. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%, мы ожидаем, что ВВП России сократится всего на 2,9% к концу 2022 года», — сказал министр.

Он отметил, что инфляция в России замедляется и ее годовой уровень сейчас составляет 12%. Ключевым приоритетом является поддержание деловой активности и дальнейшее развитие открытой экономики и свободного предпринимательства, а для этого правительство создает для компаний возможности перестроить логистику и найти новых партнеров.

Министр также пояснил, что курс рубля сейчас отражает реальный спрос на валюту в условиях дедолларизации.

«Курс сейчас отражает реальную текущую ситуацию спроса-предложения валюты, вопросов дедолларизации, вопросов того же импорта, вопросов ожиданий рынка. Спросишь экспортеров — они скажут, что конечно надо послабее и это комфортно, спросишь импортеров и потребителей — они скажут, да нет, можно и покрепче. Но в любом случае экономика адаптируется к этому курсу», — сказал он.

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