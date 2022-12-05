Песков заявил о процессе адаптации к санкциям в России

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В России идет процесс адаптации к санкциям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Определенные проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера. Но есть процесс адаптации к этим санкциям», — сказал Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что эффективность ограничений против России растет.

Песков подчеркнул, что санкции для Запада также вредны, в том числе и экономики ФРГ.

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