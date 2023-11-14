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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль и ХАМАС приблизились к заключению сделки о паузе в войне

CNN: Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по паузе в войне
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Стороны могут приостановить бои на пять дней для обмена заложников на заключенных, посредниками в переговорах выступают ЦРУ и «Моссад». В США допускают, что заключение сделки может все же сорваться
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израиль и палестинская группировка ХАМАС приближаются к заключению соглашения об освобождении заложников в обмен на многодневную паузу в боевых действиях, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Условия сделки предполагают, что ХАМАС отпустит большую группу захваченных израильтян, а Израиль освободит палестинских заключенных. Пауза в войне может длиться до пяти дней. Стороны продолжают обсуждать условия.

Переговоры, несмотря на существенный прогресс, все еще могут привести к неудаче, пояснил собеседник: «Это уже близко, но еще не завершено». Источник телеканала среди европейских дипломатов выразил оптимизм по поводу того, что некоторых заложников могут отпустить в ближайшие дни или недели. Переговоры продолжаются, ими занимаются ЦРУ, «Моссад» (разведка Израиля) и Катар, уточнил высокопоставленный чиновник из Израиля. Он подчеркнул, что Тель-Авив согласится на сделку, только если увидит серьезность намерений ХАМАС.

Стороны обсуждают условия сделки уже несколько недель, CNN указывал на сложности, с которыми связано возможное соглашение: заложники вряд ли находятся в одном месте, неясно, как обеспечить их безопасное передвижение в условиях боев. Источник CNN в Белом доме указывал также, что ХАМАС — ненадежный партнер в переговорах и никто не ожидает его добросовестного подхода. В последние дни о приближении переговоров к финалу писали Washington Post и Politico.

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Американский президент Джо Байден 14 ноября в беседе с журналистами отказался предоставить подробности переговоров, но заявил об уверенности в успехе соглашения. «Держитесь, мы идем», — обратился он к заложникам.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заверил, что неустанно работает над освобождением заложников, и выразил мнение, что силовое давление на ХАМАС помогает двигаться в правильном направлении в этом вопросе.

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Боевики захватили в Израиле 239 заложников, четверо были впоследствии освобождены. Одна из них затем рассказала, что ее держали в «паутине» туннелей, а похищение было «невообразимым адом». ХАМАС сообщал о пропаже и вероятной гибели примерно 60 заложников при израильских обстрелах.

Среди заложников ХАМАС есть и россияне. По сведениям посольства России, их трое. Как рассказали в ХАМАС, российская сторона попросила отпустить восемь человек. «Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — говорил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС гуманитарная пауза заложники ЦРУ Катар Моссад
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