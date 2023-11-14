WP: Израиль и ХАМАС близки к соглашению по заложникам и пятидневному перемирию

WP узнала о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

Израиль и ХАМАС близки к соглашению об обмене заложниками и пятидневном перемирии, сообщил израильский чиновник WP. ХАМАС предложил заключить сделку после заявления Израиля об утрате группировки контроля на севере сектора Газа

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль и исламистское движение ХАМАС близки к заключению сделки об освобождении израильских женщин и детей, которые находятся в заложниках у группировки, в обмен на палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, сообщил высокопоставленный израильский чиновник The Washington Post.

По его словам, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней, если будут решены окончательные детали. «Общий план сделки понятен», — сказал собеседник издания.

Предварительное соглашение предусматривает освобождение израильских женщин и детей группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Как пишет газета, Израиль хочет освободить все 100 попавших в плен женщин и детей, однако первоначальное число освобожденных, вероятно, будет меньше

13 ноября представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убейда заявил, что Катар работает над обеспечением обмена между группировкой и Израилем, который будет включать освобождение 200 палестинских детей и 75 женщин из израильских тюрем в обмен на 50-70 заложников — всех женщин и детей.

В рамках обмена ХАМАС запросил пятидневное перемирие. Оно включает прекращение огня и разрешение на доставку гуманитарной помощи во все районы сектора Газа. По словам Абу Убейды, Израиль просил у ХАМАС освободить 100 женщин и детей, однако встречное предложение группировки касается меньшего числа заложников. Он добавил, что Израиль «все еще медлит» в отношении этого предложения.

По данным Израиля, в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек.

ХАМАС запросил временное перемирие после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что группировка утратила контроль над севером сектора Газа. «Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — сказал он.

Пресс-служба армии обороны Израиля также сообщила, что ЦАХАЛ фактически ликвидировала военные структуры ХАМАС на севере сектора Газа. В соцсетях появился снимок, на котором бойцы подразделения израильской армии «Голани» стоят в здании правительства в Газе после его захвата с израильскими флагами.