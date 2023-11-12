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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС остановил переговоры о заложниках из-за боев у больницы «Аш-Шифа»

Reuters: ХАМАС остановил переговоры о заложниках из-за боев у больницы «Аш-Шифа»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
«Аш-Шифа» — крупнейшая больницы сектора Газа. О тяжелых боях около нее накануне сообщало иранское агентство Tasnim. По данным Reuters, на фоне этого движение ХАМАС решило приостановить переговоры об освобождении заложников
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Палестинское движение ХАМАС приняло решение приостановить переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа», сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о тяжелых боях близ больницы «Аш-Шифа» — крупнейшей больницы сектора Газа. По сведениям агентства, жители квартала Ан-Наср в окрестностях больницы сообщали о подбитых израильских танках. Агентство пишет также, что была сформирована мощная линия обороны, призванная предотвратить продвижение израильских сил к медцентру.

В то же время израильская отрицала, что полностью блокирует больницу Аш-Шифа. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что ХАМАС использует этот госпиталь «в качестве прикрытия для террористической инфраструктуры», однако восточная часть больницы открыта для безопасного прохода.

Как отмечает Reuters, несмотря, а заявления Тель-Авива, крупные больницы на севере сектора Газа блокированы из-за продолжающейся наземной операции ЦАХАЛа. Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф Аль-Кидра заявил, что Израиль военными действиями «терроризирует как медицинских работников, так и мирных жителей». По его словам, из-за отключений электричества и дефицита медикаментов в больницах начали умирать недоношенные дети.

«Больница Аль-Кудс была отрезана от мира в течение последних 6-7 дней. Ни входа, ни выхода», — сообщил агентству представитель Красного Полумесяца Томмасо Делла Лонга. «Больница [Аш] Шифа сейчас не работает, никого не пускают, никого не выпускают», — сказал Reuters врач больницы Нассер Хан-Юнисе.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда палестинская группировка атаковала южные районы Израиля, а ее боевики начали похищать заложников и уводить их в сектор Газа. В конце октября израильская армия вошла в анклав, назвав это расширением наземных операций в регионе. Впоследствии израильские войска окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив сектор на северную и южную части. 8 ноября Хагари заявил, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора.

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На фоне бомбежек и продолжающейся наемной операции ЦАХАЛа международные организации, включая Красный Полумесяц и ООН, указывали на начавшийся в регионе гуманитарный кризис и призывали немедленно остановить боевые действия.

В начале ноября высокопоставленный член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что группировка готова отпустить заложников — и гражданских, и военных — в обмен на освобождение находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. По данным ООН на июль 2023 года, речь идет о 5 тыс. человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху такую возможность исключал. По его словам, если ХАМАС начнет отпускать заложников, то ЦАХАЛ может согласится на длительное прекращение огня.

По данным Израиля, боевики ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 239 заложников, из которых 138 — иностранцы. Среди похищенных иностранцев больше всего граждан Таиланда — 54 человека, и Аргентины — 15 человек. Еще по 12 похищенных имеют гражданство США и Германии соответственно, шесть — гражданство Франции и шесть — России.

Как писал Axios, президент США Джо Байден призывал Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение 10–15 заложников, однако тот ответил, что не доверяет ХАМАС. Позднее израильский премьер указал на то, что ЦАХАЛ уже соблюдает кратковременные гуманитарные паузы, но рекомендовал не рассчитывать на полное прекращение огня.

По последним данным минздрава Газы, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 11 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. детей, еще 26 тыс. человек пострадали. Израиль сообщал о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Больница заложники ХАМАС ЦАХАЛ Израиль сектор Газа мирные переговоры
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