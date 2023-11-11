Politico узнала о критическом этапе сделки Израиля и ХАМАС по заложникам

Politico: ХАМАС может освободить лишь детей и стариков из заложников

Чиновники рассказали изданию, что среди тех, кто может войти в сделку по обмену — люди с двойным гражданством, в том числе американским. По данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС удерживают 239 заложников

Сектор Газа (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Израильские власти и боевики палестинского исламистского движения ХАМАС находятся на критическом этапе переговоров по освобождению заложников, но в сделку войдут, вероятнее всего, лишь несколько десятков детей и пожилых людей, сообщает газета Politico со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.

Оба собеседника Politico предупредили, что есть еще несколько нерешенных вопросов, которые могут легко сорвать сделку, в том числе и потому, что боевики ХАМАС скрывают полный список заложников, удерживаемых в секторе Газа. В сделку, по их мнению, войдут также люди с двойным гражданством, в том числе американцы. Чиновники добавили, что любое соглашение Израиля с ХАМАС, скорее всего, будет временным и ограниченным.

По данным армии обороны Израиля, боевики ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа 239 заложников, в том числе 138 иностранцев. Среди последних больше всего тайцев — 54 и аргентинцев — 15, а также по 12 американцев и немцев, по шесть французов и россиян. По данным минздрава Газы на 10 ноября, в ходе авиаударов и наземной операции ЦАХАЛ в секторе погибли более 10 тыс. человек, 25 тыс. пострадали. Израиль сообщил о более чем 1,4 тыс. погибших своих граждан и свыше 5,4 тыс. раненых.

В начале ноября высокопоставленный член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что группировка готова отпустить заложников — и гражданских, и военных — в обмен на освобождение находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. По данным ООН на июль 2023 года, речь идет о 5 тыс. человек.

9 ноября президент США Джо Байден сообщил, что согласовал с израильскими властями ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа. По.его словам, это будет способствовать доставке большего объема гуманитарных грузов и даст время мирному населению переместиться в укрытия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что договоренность об этих паузах не означает полного прекращения огня. Он подчеркнул, что остановка боевых действий против ХАМАС «означает капитуляцию перед террором». Нетаньяху добавил, что перемирия с «террористами» не будет.

10 ноября саудовский телеканал Al Hadath и портал Al Arabiya со ссылкой на свои источники сообщили, что достигнута договоренность об обмене женщин и детей, задержанных Израилем, на сто заложниц и детей, удерживаемых движением ХАМАС. По данным Al Arabiya, израильские власти потребовали, чтобы число заключенных было достаточно большим, чтобы сделке дали зеленый свет.