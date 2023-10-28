В ХАМАС заявили о готовности отпустить 8 заложников по запросу России

В ХАМАС заявили о готовности отпустить восемь заложников по запросу России

Сектор Газа (Фото: Hannibal Hansch / EPA / ТАСС)

Россия запросила у палестинского исламистского движения ХАМАС данные о восьми людях с двойным гражданством, которые, предположительно, могут быть в заложниках, заявил «РИА Новости» член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук.

«Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга. <...> Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим», — заявил он.

По словам Марзука, ХАМАС относится к мирным гражданам, которых захватили во время нападения на Израиль, «как к гостям».

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