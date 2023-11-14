 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МВД объявило в розыск администратора телеграм-канала «Утро Дагестан»

МВД объявило в розыск администратора телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакарова
Телеграм-канал «Утро Дагестан» публиковал посты с антисемитскими призывами и был заблокирован. Его деятельность связывали с беспорядками в аэропорту Махачкалы, участники которых искали прилетевших в город евреев
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Абакар Абакаров, которого «Известия» и РЕН ТВ называют администратором телеграм-канала «Утро Дагестан», объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.

Канал был заблокирован за призывы к беспорядкам в Махачкале из-за ситуации в секторе Газа в конце октября. Основатель Telegram Павел Дуров публиковал скриншот из «Утра Дагестан» с антисемитскими призывами. На тот момент на него были подписаны почти 66 тыс. человек.

Глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что этот канал администрировали «с территории Украины предатели, бандеровцы, те, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет».

Источник «Известий» сообщал, что Абакаров был связан с экстремистами, радикалами и теми, кто получал финансирование от зарубежных некоммерческих организаций (НКО). В частности, речь о контактах и получении финансирования от бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан Минюстом иноагентом). Последний в своем телеграм-канале подтверждал, что к нему обращались за поддержкой лица из Дагестана, но с осени 2022-го авторы региональных каналов «ушли в свободное плавание».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября. В его здание, а затем и на взлетно-посадочную полосу прорвалась толпа в поисках пассажиров прибывшего из Тель-Авива рейса. Источники РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции рассказали, что число участников погрома оценивается в 1,2 тыс. человек.

В результате погрома пострадали 20 человек, среди них девять полицейских. По данным посла Израиля в России Александра Бен Цви, граждан Израиля в числе раненых не было. Тех, кто прилетел в Махачкалу, эвакуировали оттуда.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки) после случившегося. Были задержаны свыше 200 человек. СК предварительно оценил ущерб от погрома в сотни миллионов рублей.

Читайте на РБК Pro
Какие нефтегазовые компании в России выплатят самые большие дивиденды
Реинкарнация. Какая страна заменит американским компаниям Китай
Как избежать выгорания: формируем пять простых, но полезных привычек
Микрочип и компьютерная анестезия: как мы будем лечить зубы через 3–5 лет

Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что погромы были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Махачкала беспорядки антисемизм Дагестан
Материалы по теме
СК опознал более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Политика
«Это же наши люди». Как евреи и мусульмане живут в одном дворе Дербента
Общество
СК оценил ущерб от беспорядков в Махачкале в сотни миллионов рублей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 13 ноя, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 13 ноя, 16:30
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 12:19
В России с начала года стало на 450 долгостроев меньше Недвижимость, 12:14
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 12:12
ЦАХАЛ объявила четырехчасовую паузу в боях на севере Газы Политика, 12:07
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 12:07
Необычный дизайн и камера на 100 Мп. Обзор и тест смартфона Honor 90 Lite РБК Life, 12:06
Кредиты, гранты и компенсации: какую поддержку получает бизнес в Москве Тренды, 12:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 12:05
Россиянин опустился на третье место в рейтинге лучших тяжеловесов UFC Спорт, 12:03
Банкрот выводит деньги с помощью мнимых сделок. Что его выдаст Pro, 12:01
Виктор Сухоруков снимется в сериале «Последний богатырь» Life, 12:00
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 11:55
Власти решили провести индексацию окладов военных в 2024 году Экономика, 11:50
Минтранс оценил влияние отключения домена .aero у российских авиакомпаний Технологии и медиа, 11:48