МВД объявило в розыск администратора телеграм-канала «Утро Дагестан»

Телеграм-канал «Утро Дагестан» публиковал посты с антисемитскими призывами и был заблокирован. Его деятельность связывали с беспорядками в аэропорту Махачкалы, участники которых искали прилетевших в город евреев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Абакар Абакаров, которого «Известия» и РЕН ТВ называют администратором телеграм-канала «Утро Дагестан», объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.

Канал был заблокирован за призывы к беспорядкам в Махачкале из-за ситуации в секторе Газа в конце октября. Основатель Telegram Павел Дуров публиковал скриншот из «Утра Дагестан» с антисемитскими призывами. На тот момент на него были подписаны почти 66 тыс. человек.



Глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что этот канал администрировали «с территории Украины предатели, бандеровцы, те, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет».

Источник «Известий» сообщал, что Абакаров был связан с экстремистами, радикалами и теми, кто получал финансирование от зарубежных некоммерческих организаций (НКО). В частности, речь о контактах и получении финансирования от бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан Минюстом иноагентом). Последний в своем телеграм-канале подтверждал, что к нему обращались за поддержкой лица из Дагестана, но с осени 2022-го авторы региональных каналов «ушли в свободное плавание».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября. В его здание, а затем и на взлетно-посадочную полосу прорвалась толпа в поисках пассажиров прибывшего из Тель-Авива рейса. Источники РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции рассказали, что число участников погрома оценивается в 1,2 тыс. человек.

В результате погрома пострадали 20 человек, среди них девять полицейских. По данным посла Израиля в России Александра Бен Цви, граждан Израиля в числе раненых не было. Тех, кто прилетел в Махачкалу, эвакуировали оттуда.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки) после случившегося. Были задержаны свыше 200 человек. СК предварительно оценил ущерб от погрома в сотни миллионов рублей.

Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что погромы были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».