 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Дуров пообещал заблокировать призывавший к беспорядкам в Махачкале канал

Павел Дуров пообещал заблокировать телеграм-канал «Утро Дагестан»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
«Утро Дагестан» и другие телеграм-каналы, которые призывают к насилию и нарушают правила «всего цивилизованного мира», будут заблокированы, пообещал Павел Дуров
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Telegram будет блокировать призывающие к насилию каналы, которые нарушают правила площадки, а также Google, Apple «и всего цивилизованного мира», пообещал основатель мессенджера Павел Дуров.

Для примера Дуров опубликовал скриншот канала «Утро Дагестан» с антисемитскими призывами. На тот момент на него были подписаны 65,9 тыс. человек.

Через этот канал, как говорил глава республики Сергей Меликов, координировались беспорядки в махачкалинском аэропорту вечером 29 октября, когда толпа ворвалась в здание международного терминала, а потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля пассажиров.

По словам Меликова, у властей есть сведения, что «Утро Дагестан» администрируется с территории Украины «предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет». Канал связывали с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), который живет в Киеве. Сам он говорил, что ранее финансировал «Утро Дагестан», но с осени 2022 года канал ушел «в свободное плавание», и больше Пономарев за ним не следит.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы — одна из серии антисемитских акций, прошедших в последние дни в городах на Северном Кавказе (включая несанкционированный пропалестинский митинг в Черкесске, поджог строящегося еврейского центра в Нальчике и требования толпы в Хасавюрте выселить из гостиницы граждан Израиля). С их осуждением выступили представители конфессий; на этом фоне президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал с ответственностью освещать конфликт на Ближнем Востоке, «чтобы люди не приходили к односторонним и радикальным взглядам, чтобы они делали выводы из гуманных позиций, а не на основе бушующих негативных эмоций».

Ранее в октябре, вскоре после нападения ХАМАС на Израиль, Дуров говорил, что Telegram не удаляет канал палестинской группировки, поскольку этот шаг «рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию». Он напомнил, что там публиковались предупреждения мирным жителям израильского города Ашкелон о предстоящем обстреле, и задался вопросом, поможет или помешает блокировка канала ХАМАС спасти жизни людей. Однако позднее Telegram ограничил доступ к официальному каналу ХАМАС для пользователей Android и Apple.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Павел Дуров Telegram Махачкала антисемитизм ХАМАС
Материалы по теме
Посол рассказал о вывозе пассажиров из Израиля из аэропорта Махачкалы
Политика
Патриарх Кирилл и раввин Борода осудили беспорядки в Махачкале
Политика
Дуров объяснил, почему Telegram не стал удалять канал ХАМАС
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 98,62 (+0,27) Инвестиции, 16:49 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 93,24 (+0,03) Инвестиции, 16:49
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 22:18
Прокуратура потребовала арестовать акции «дочек» «Северной верфи» Бизнес, 22:09
Путин назвал способ решения конфликта на Ближнем Востоке Политика, 21:56
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 21:55
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 21:51
Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева задержали во Франции Бизнес, 21:43
Дуров пообещал заблокировать призывавший к беспорядкам в Махачкале канал Технологии и медиа, 21:36
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 21:32
Путин увидел руки «агентуры западных спецслужб» в беспорядках в Махачкале Политика, 21:30
Карим Бензема занял 16-е место в голосовании премии «Золотой мяч» Спорт, 21:24
«Большое совещание» у Путина после беспорядков в Дагестане. Видео Политика, 21:16
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
Словакия усилила контроль на границе с Венгрией на фоне ситуации в Газе Политика, 20:59