Дуров пообещал заблокировать призывавший к беспорядкам в Махачкале канал

«Утро Дагестан» и другие телеграм-каналы, которые призывают к насилию и нарушают правила «всего цивилизованного мира», будут заблокированы, пообещал Павел Дуров

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Telegram будет блокировать призывающие к насилию каналы, которые нарушают правила площадки, а также Google, Apple «и всего цивилизованного мира», пообещал основатель мессенджера Павел Дуров.

Для примера Дуров опубликовал скриншот канала «Утро Дагестан» с антисемитскими призывами. На тот момент на него были подписаны 65,9 тыс. человек.

Через этот канал, как говорил глава республики Сергей Меликов, координировались беспорядки в махачкалинском аэропорту вечером 29 октября, когда толпа ворвалась в здание международного терминала, а потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля пассажиров.

По словам Меликова, у властей есть сведения, что «Утро Дагестан» администрируется с территории Украины «предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет». Канал связывали с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), который живет в Киеве. Сам он говорил, что ранее финансировал «Утро Дагестан», но с осени 2022 года канал ушел «в свободное плавание», и больше Пономарев за ним не следит.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы — одна из серии антисемитских акций, прошедших в последние дни в городах на Северном Кавказе (включая несанкционированный пропалестинский митинг в Черкесске, поджог строящегося еврейского центра в Нальчике и требования толпы в Хасавюрте выселить из гостиницы граждан Израиля). С их осуждением выступили представители конфессий; на этом фоне президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал с ответственностью освещать конфликт на Ближнем Востоке, «чтобы люди не приходили к односторонним и радикальным взглядам, чтобы они делали выводы из гуманных позиций, а не на основе бушующих негативных эмоций».

Ранее в октябре, вскоре после нападения ХАМАС на Израиль, Дуров говорил, что Telegram не удаляет канал палестинской группировки, поскольку этот шаг «рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию». Он напомнил, что там публиковались предупреждения мирным жителям израильского города Ашкелон о предстоящем обстреле, и задался вопросом, поможет или помешает блокировка канала ХАМАС спасти жизни людей. Однако позднее Telegram ограничил доступ к официальному каналу ХАМАС для пользователей Android и Apple.