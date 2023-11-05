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Политика ,  
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Более 200 человек задержали после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Полиция задержала 201 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы из-за прилета рейса из Израиля, сообщил начальник управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

По его словам, на 155 из них составлены административные протоколы, за неповиновение распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 лица, за мелкое хулинганство — 107, за нарушение установленного порядка организации и проведения митинга — 17.

«В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток», — сказал Бачурин.

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Махачкала беспорядки
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