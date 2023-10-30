В полиции оценили количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

В беспорядках в аэропорту Махачкалы приняли участие порядка 1,2 тыс. человек, сообщили РБК источники в МВД Дагестана. После беспорядков, по официальным данным, были задержаны 60 человек, пострадали около 20

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Что произошло в аэропорту Махачкалы

В воскресенье, 29 октября, в аэропорту Махачкалы (им. Амет-Хана Султана) собрались около 1200 человек. Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД, информацию подтвердил другой источник в территориальном отделе полиции.

Они зашли в здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу.

В 13 часов в дежурную часть Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация от жительницы Москвы, которая сообщила о призывах к выдворению граждан Израиля из Республики Дагестан и о высказываниях против военных действий на территории Сектора Газа, распространяемых в телеграмм-каналах, сообщил источник РБК. «К 17 часам в аэропорт Махачкалы выехали 30 сотрудников уголовного розыска и патрульно-постовой службы, — говорит источник РБК, — к 18:30 на привокзальной площади аэропорта было более 500 агрессивно настроенных граждан, позднее их количество увеличилось до 1,2 тысяч».

По словам собеседника, в 19 часов руководство республиканского МВД ввело план «Вулкан». Этот вид оповещения сотрудников МВД предполагает сбор личного состава, привлекаемого к пресечению массовых беспорядков в населенных пунктах. На такие действия руководство министерства пошло из-за большого скопления людей с палестинскими флагами в терминале «В» международных рейсов административного здания аэропорта.

В ходе столкновений с полицией пострадали пять сотрудников полиции, которые находились в оцеплении. В частности, небольшие побои получили прапорщик и сержант полиции. Оба мужчины находятся на амбулаторном лечении.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД.

Как развивались события

По словам источников РБК, события разворачивались следующим образом:

В 19:22 приземлился самолет авиакомпании Red Wings (рейс № WZ4728), на котором были граждане Израиля. В аэропорту начались беспорядки, на место приехали полицейские из Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте. Все полицейские надели бронежилеты и взяли спецсредства

К 20:00 в аэропорту собрались уже 1,2 тыс. человек. Они зашли в административное здание аэропорта и прорвались на взлетно-посадочную полосу.

В 20:40 в аэропорт прибыло еще 70 сотрудников полиции и колонна из 8 машин.

В 20:50 участники беспорядков проникли на территорию терминала «Б» международных рейсов, а позже — в VIP зал международного аэропорта «Махачкала».

К 1:45 на территорию аэропорта не осталось участников беспорядков.

По официальным данным, в Дагестане после беспорядков были задержаны 60 человек. Всего полицейские установили более 150 участников погромов. Во время беспорядков пострадали 20 человек, сообщал Минздрав Дагестана. Власти республики осудили беспорядки — глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему «стыдно за те события, которые произошли вчера». Он подчеркнул, что жители региона «выражают поддержку палестинцам», но должны делать это «достойно и цивилизованно». Беспорядки в Дагестане Меликов связал с усилиями «врагов России», которые они предпринимают «из-за рубежа».