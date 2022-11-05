Шольц счел ядерное оружие «чертой, которую нельзя переходить»

Канцлер Германии заявил, что применение на Украине ядерного оружия недопустимо, и призвал Россию это исключить

Олаф Шольц (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Применение на Украине ядерного оружия недопустимо, Россия должна это исключить, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит Tagesschau.

«Это [применение ядерного оружия] было бы чертой, которую нельзя переходить», — сказал он на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

По словам Шольца, посетившего Китай, председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о недопустимости использования ядерного оружия. «Одно только это стоило всей поездки», — отметил канцлер.

О возможном применении ядерного оружия на Украине заговорили, после того как президент России Владимир Путин в конце сентября, объявляя частичную мобилизацию в стране, заявил, что «в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий» на российскую территорию, и обвинил Запад в том, что тот пустил в ход «ядерный шантаж». Путин напомнил, что Россия также располагает «различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО», и пригрозил использовать все имеющиеся в распоряжении средства при угрозе территориальной целостности страны. «Это не блеф», — предупредил он.

Позднее, в конце октября, президент заявил, что не видит никакого смысла для России в применении ядерного оружия — ни политического, ни военного.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, указал, что Запад толкает мир к глобальной войне с применением ядерного оружия и только «окончательная победа России» может гарантировать ее предотвращение. Он назвал целью Украины возврат ранее принадлежавших ей территорий, «то есть отторжение их от России», что, по его мнению, является угрозой для существования страны и прямым поводом для применения п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно этому пункту Москва может применить ядерное оружие при подобной угрозе.

Тем временем Россия заявила о возможном использовании Украиной «грязной бомбы». Киев это опроверг и пригласил экспертов МАГАТЭ, которые не нашли признаков незаявленной ядерной деятельности в стране.