МИД Китая призвал к диалогу по Украине после обращения Путина
Китай поддерживает все меры по урегулированию конфликта на Украине, сообщил представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь на брифинге, передает CGTN. Пекин призывает уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, сказал он.
«Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности», — указал Вэньбинь (цитата по ТАСС).
Представитель МИД Китая в очередной раз призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине после обращения российского президента Владимира Путина.
Утром 21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине, Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. С момента объявления те россияне, которые отслужили, имеют боевой опыт или определенные военно-учетные специальности, могут быть призваны в Вооруженные силы.
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация затронет 300 тыс. резервистов. При этом студенты и те, кто сейчас служит в армии в рамках срочной службы, не попадут под мобилизацию.
В первую очередь могут призвать солдат, старшин, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Во вторую очередь — солдат, старшин, прапорщиков и мичманов до 45 лет, младших офицеров до 50 лет. В третью — солдат, старшин, прапорщиков и мичманов до 50 лет, младших офицеров до 55 лет.
По словам Шойгу, мобилизация будет проходить в несколько этапов. После набора россияне пройдут военную подготовку или переподготовку, «слаживание экипажей» и затем пойдут выполнять задачи по «закреплению на занятых территориях».
Согласно указу Путина, вместе с мобилизацией российские оборонные предприятия начнут наращивать выпуск вооружения и военной техники, разворачивать дополнительные производственные мощности.