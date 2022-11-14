AFP узнало о плане Байдена договориться о «гарантиях» с Си Цзиньпином

Байден и Си встретятся в рамках саммита G20 в понедельник. По данным AFP, американский президент намерен обсудить создание «системы сдержек и противовесов» между странами, чтобы избежать возможного конфликта

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Президент США Джо Байден на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, которые могут состояться на саммите G20, рассчитывает возобновить диалог и установить «систему сдержек и противовесов» между странами, сообщает Agence France-Presse (AFP) cо ссылкой на источник в Белом доме.

По его информации Байден намерен укрепить связи, устанавливая ряд гарантий, которые помогут проследить, чтобы «конкуренция не превратилась в конфликт» между державами.

Встреча лидеров США и КНР на саммите G20 запланирована на понедельник 12:30 мск. Следующее мероприятие в графике намечено на 16:30 мск — Байден «выступит с комментариями и ответит на вопросы» журналистов.

Cаммит «Большой двадцатки» состоится на Бали 15–16 ноября. Белый дом ранее сообщал, что Байден на саммите в Индонезии сосредоточится на решении проблем продовольственной и энергетической безопасности. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, американский лидер своим присутствием на саммите показывает готовность «засучить рукава» и помогать решать проблемы, в то время как президент России Владимир Путин отказался от поездки, что «говорит само за себя».

Помимо этого, Салливан говорил, что Байден намерен предупредить Си Цзиньпина о росте военного присутствия США из-за действий КНДР. Советник президента отметил, что разговор двух лидеров не станет требованием от Китая каких-либо действий. По его словам, Байден и Си Цзиньпин множество раз обсуждали Северную Корею, их «неисчислимые дискуссии» восходят еще ко временам, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. Таким образом, Китай не раз имел возможность выступить по этой теме, однако сейчас оперативная ситуация более острая, продолжил советник президента США.