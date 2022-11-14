Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
В МИД назвали безумцами тех, кто думает о вступлении Украины в НАТО Политика, 06:49
В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с протестами Общество, 06:31
AFP узнало о плане Байдена договориться о «гарантиях» с Си Цзиньпином Политика, 06:26
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 06:25
Сунак обвинил Россию в попытке «задушить» мировую экономику Политика, 05:56
Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции Политика, 05:55
Вильфанд пообещал москвичам «настоящую зиму» с 16 ноября Общество, 05:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России Политика, 05:12
В перестрелке на границе с Афганистаном убили пакистанского пограничника Политика, 05:04
В Минфине сообщили об отсрочке по лизинговым платежам мобилизованным Бизнес, 05:00
Россияне рассказали, сколько тратят на импульсивные покупки Общество, 05:00
Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen ушел из России Бизнес, 04:45
РЖД попросили Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна Бизнес, 04:13
МВД Турции сообщило о задержании устроившего взрыв в Стамбуле Общество, 04:04
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

AFP узнало о плане Байдена договориться о «гарантиях» с Си Цзиньпином

AFP: Байден намерен договориться о «системе сдержек и противовесов» с Си Цзиньпином
Байден и Си встретятся в рамках саммита G20 в понедельник. По данным AFP, американский президент намерен обсудить создание «системы сдержек и противовесов» между странами, чтобы избежать возможного конфликта
Фото: Sarah Silbiger / Pool / ТАСС
Фото: Sarah Silbiger / Pool / ТАСС

Президент США Джо Байден на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, которые могут состояться на саммите G20, рассчитывает возобновить диалог и установить «систему сдержек и противовесов» между странами, сообщает Agence France-Presse (AFP) cо ссылкой на источник в Белом доме.

По его информации Байден намерен укрепить связи, устанавливая ряд гарантий, которые помогут проследить, чтобы «конкуренция не превратилась в конфликт» между державами.

Встреча лидеров США и КНР на саммите G20 запланирована на понедельник 12:30 мск. Следующее мероприятие в графике намечено на 16:30 мск — Байден «выступит с комментариями и ответит на вопросы» журналистов.

Cаммит «Большой двадцатки» состоится на Бали 15–16 ноября. Белый дом ранее сообщал, что Байден на саммите в Индонезии сосредоточится на решении проблем продовольственной и энергетической безопасности. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, американский лидер своим присутствием на саммите показывает готовность «засучить рукава» и помогать решать проблемы, в то время как президент России Владимир Путин отказался от поездки, что «говорит само за себя».

Помимо этого, Салливан говорил, что Байден намерен предупредить Си Цзиньпина о росте военного присутствия США из-за действий КНДР. Советник президента отметил, что разговор двух лидеров не станет требованием от Китая каких-либо действий. По его словам, Байден и Си Цзиньпин множество раз обсуждали Северную Корею, их «неисчислимые дискуссии» восходят еще ко временам, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. Таким образом, Китай не раз имел возможность выступить по этой теме, однако сейчас оперативная ситуация более острая, продолжил советник президента США.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
госгарантии Джо Байден Си Цзиньпин Китай США G20
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Белый дом назвал темы, которые Байден обсудит на саммите G20
Политика
Байден заявил о конкуренции США и Китая без перерастания в конфликт
Политика
Китайские инвесторы выступили против национализации «Мотор Сич»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter