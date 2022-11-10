Байден обсудит с Си Цзиньпином Украину и Тайвань

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 16:00
«Газпром» оценил влияние диверсий на «Северных потоках» на рынок Бизнес, 22:13
Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов Общество, 21:53
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 21:52
В «Адане» заявили об отсутствии долгов перед Дзюбой Спорт, 21:50
Вучич признал ошибку в своих прогнозах о «битве за Херсон» Политика, 21:39
Роналду повторит рекорд по количеству чемпионатов мира в карьере Спорт, 21:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден обсудит с Си Цзиньпином Украину и Тайвань Политика, 21:28
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 21:24
США разрешили транзакции для работы дипмиссий России Политика, 21:14
США испытали в Арктике систему запуска ракет Rapid Dragon Политика, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 21:01
В Чите покончил с собой глава Федерации панкратиона Забайкальского края Спорт, 21:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден обсудит с Си Цзиньпином Украину и Тайвань

Байден обсудит военную операцию на Украине и Тайвань с Си Цзиньпином
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Президент США Джо Байден на первой личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 14 ноября намерен обсудить военную операцию России на Украине, обеспокоенность США по поводу Тайваня и экономического курса Китая, а также ракетные пуски КНДР. Об этом сообщил CNBС со ссылкой на представителя администрации США.

Встреча двух лидеров состоится в понедельник перед саммитом G20 на Бали, Индонезия.

В августе этого года раздражителем в отношениях между двумя странам стал Тайвань: на остров, независимость которого Пекин не признает, прилетела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства.

С начала военных действий на Украине Китай занял нейтральную позицию, призывал к мирному решению конфликта, а также выступал за территориальную целостность Украины. Пекин не осуждал начало боевых действий на Украине. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Пекин вновь призвал стороны к переговорам. Китай воздержался от голосования 12 октября во время обсуждения на Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 3 ноября на заседании Совбеза Китай выступил за инициированную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине и осудил ее блокировку.

Теги
Персоны
Джо Байден Си Цзиньпин Тайвань Военная операция на Украине

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден оставил за Украиной решение об уступках России
Политика
Байден заявил, что США не будут ввязываться в конфликт на Украине
Политика
Советник Байдена сообщил о контактах с Россией из-за риска ядерной войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter