Байден обсудит с Си Цзиньпином Украину и Тайвань

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Президент США Джо Байден на первой личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 14 ноября намерен обсудить военную операцию России на Украине, обеспокоенность США по поводу Тайваня и экономического курса Китая, а также ракетные пуски КНДР. Об этом сообщил CNBС со ссылкой на представителя администрации США.

Встреча двух лидеров состоится в понедельник перед саммитом G20 на Бали, Индонезия.

В августе этого года раздражителем в отношениях между двумя странам стал Тайвань: на остров, независимость которого Пекин не признает, прилетела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства.

С начала военных действий на Украине Китай занял нейтральную позицию, призывал к мирному решению конфликта, а также выступал за территориальную целостность Украины. Пекин не осуждал начало боевых действий на Украине. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Пекин вновь призвал стороны к переговорам. Китай воздержался от голосования 12 октября во время обсуждения на Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 3 ноября на заседании Совбеза Китай выступил за инициированную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине и осудил ее блокировку.