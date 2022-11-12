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Белый дом раскрыл детали будущих переговоров лидеров США и Китая о КНДР

Белый дом: Байден пригрозит Си Цзиньпину усилением военного присутствия в Азии из-за КНДР

Президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о Северной Корее во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 на Бали, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

По словам Салливана, американский лидер собирается предупредить китайского коллегу, что если КНДР продолжит идти по пути эскалации, то США усилит военное присутствие в регионе.

Перед встречей с Си Цзиньпином Байден проведет переговоры с руководством Южной Кореи и Японии в рамках Восточноазиатского саммита в Камбодже. Обе страны и США сотрудничают в области безопасности и противодействия Северной Корее.

Грядущая встреча американского и китайского лидеров будет их первой очной. Салливан в связи с этим сказал, что Байден надеется на дальнейшее продолжение контактов с Си Цзиньпином после этих переговоров. Ранее сообщалось, что среди тем разговора двух лидеров также будут Тайвань и Украина.

За последний месяц КНДР произвела несколько пусков баллистических ракет. Они проходят на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Министры обороны двух стран, Ллойд Остин и Ли Чжон Соп, отмечали, что использование Северной Кореей ядерного оружия приведет «к концу режима» ее руководителя, Ким Чен Ына.

Китай выражает недовольство присутствием американских военных сил в регионе из-за Тайваня, который США поддерживают, несмотря на свои заявления о приверженности принципу «одного Китая», согласно которому остров является частью КНР.

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