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Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди раненых в Стамбуле

Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди раненых при взрыве в Стамбуле
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

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Среди раненых при взрыве в центре Стамбула, по предварительным данным, россиян нет, сообщило генеральное консульство в Стамбуле в социальной сети «ВКонтакте».

«По имеющимся у генерального консульства предварительным данным среди пострадавших российские граждане отсутствуют.
Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел 13 ноября на популярной туристической улице Истикляль, в результате шесть человек погибли, более 80 получили ранения. Прокуратура начала расследование.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что это был теракт. По его словам, согласно первым выводам следствия, роль во взрыве «сыграла женщина».

Теги
Стамбул взрыв Генконсульство России
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