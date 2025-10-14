NYT узнала, что Киев обсудит с Вашингтоном сделку о производстве дронов

 Перейти к основному контенту
Киев и Вашингтон могут обсудить сделку о запуске совместного производства беспилотников, сообщает NYT. По данным издания, в ходе визита украинской делегации будут также обсуждаться предложения по закупке американского оружия
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украинская делегация в рамках визита в США может обсудить с Вашингтоном сделку о продаже ему украинских беспилотников и запуске совместного производства дронов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, Киев «хочет меньше переговоров и больше оружия для ударов по России». 14 октября украинская делегация начнет визит в Вашингтон для обсуждения сделок. Для согласования договоренностей посетить Белый дом 17 октября планирует президент Украины Владимир Зеленский.

FT отмечает, что Зеленский заявил о том, что украинская делегация в Вашингтоне будет вести переговоры о закупке средств ПВО и различных ракетных систем в дополнение к Tomahawk. Украина подготовила список вооружений, которые хотела бы приобрести у США за счет европейских средств на сумму около $90 млрд.

FT рассказала, сколько ракет Tomahawk США способны поставить Украине
Политика
Ракета Tomahawk

Украинскую делегацию в Вашингтоне будет возглавлять премьер-министр страны Юлия Свириденко. У нее есть опыт переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа: этой весной она выступила посредником в заключении соглашения, предоставляющего США преференциальный доступ к природным ресурсам Украины.

США и Украина подписали соглашение о доступе Вашингтона к доходам от продажи украинских природных ресурсов 1 мая. Оно предусматривает создание совместного инвестиционного фонда. Экономическое партнерство двух стран призвано гарантировать, что «общие активы, таланты и возможности могут ускорить экономическое восстановление Украины».

Американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер сообщал, что 15 октября США сделают крупное объявление насчет поставок оружия Украине. «Президент [США Дональд] Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участие, сделать это», — добавил Уитакер.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, говорил Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.

