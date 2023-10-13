Число пропавших без вести россиян в Израиле выросло вдвое

В посольстве сообщили, что число погибших россиян продолжает расти, но не назвали точное число жертв. Всего в Израиле с начала атаки ХАМАС погибли 1,3 тыс. человек, в секторе Газа — 1,5 тыс.

Здание посольство России в Израиле (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

По меньшей мере 12 россиян числятся пропавшими без вести в Израиле в результате нападения на страну палестинского исламистского движения ХАМАС, говорится в сообщении посольства России, поступившем в РБК. Ранее дипломаты сообщали о шести пропавших и четырех погибших.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти», — заявили в диппредставительстве, но не привели точное число жертв. В посольстве добавили, что проводят проверку.

Дипломаты рекомендовали россиянам улетать из Израиля, воспользовавшись российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что сейчас точных данных о погибших россиянах как с израильской, так и с палестинской стороны нет. «Конечно, во время активных боевых действий какой-то систематизированной информации вряд ли приходится ожидать. Дипломаты на месте, наше посольство работает, докладывают в МИД», — отметил он (цитата по ТАСС).

Посол Анатолий Викторов говорил 11 октября, что дипломаты прорабатывают меры по эвакуации обратившихся за помощью россиян из зоны боевых действий.

ХАМАС утверждал также, что россияне есть среди заложников, которых боевики захватили во время вторжения в южные районы Израиля. В российском посольстве говорили, что подтверждения этих данных нет.

По последним данным, которые на своем сайте приводит армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), с начала нового обострения с ХАМАС в стране погибли более 1,3 тыс. человек, пострадали 3,2 тыс. В секторе Газа жертвами конфликта стали 1,5 тыс. человек, ранения получили 6,6 тыс.