Путин предупредил о последствиях наземной операции в секторе Газа
Наземная операция в секторе Газа, о вероятности проведения которой Израилем сообщали СМИ, приведет к «неприемлемым» потерям среди гражданского населения, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.
«Слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. Потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми», — отметил Путин.
По его словам, в секторе Газа живут почти 2 млн человек, поэтому надо «остановить кровопролитие». Россия призывает к коллективным усилиям, готова к координации со всеми партнерами.
«Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация формулы двух государств ООН, предполагающая создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — отметил Путин. В то же время он добавил, что Израиль подвергся «беспрецедентной по своей жестокости атаке».
Ранее издание Walla со ссылкой на источники сообщило, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху в одном из разговоров с президентом США Джо Байденом предупредил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в Газе. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари, комментируя вопрос о наземной операции в Газе, говорил, что «все варианты рассматриваются». 10 октября Минобороны Израиля объявило о переходе к полномасштабному наступлению в секторе Газа.
Согласно последним данным, в секторе Газа число погибших в результате боевых действий превысило 1,4 тыс., в Израиле — 1,3 тыс. человек.
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