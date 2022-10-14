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Лукашенко заявил, что мир на Украине будет выгоден США

Александр Лукашенко: мирное решение конфликта на Украине выгодно всем, в том числе США
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Мирное решение конфликта на Украине будет выгодно в том числе Соединенным Штатам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью NBC. Его слова передает пресс-служба белорусского президента.

«Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для США», — сказал Лукашенко.

Он также упомянул усилия Турции по мирному урегулированию конфликта. По мнению Лукашенко, США стоило подключиться к процессу вместо того, чтобы направлять оружие Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил, что целью Анкары является «как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие».

Ранее Эрдоган неоднократно выступал за прекращение боевых действий. Турецкий президент отмечал, что конфликт в конечном итоге закончится за столом переговоров.

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Персоны
Александр Лукашенко мирные переговоры

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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