SpaceX потратила $80 млн на запуск и работу Starlink на Украине

Американская компания SpaceX потратили $80 млн на работу интернет-спутников Starlink на Украине, сообщил основатель компании Илон Маск в «Твиттере» (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

«Затраты SpaceX из своего кармана на запуск и поддержку Starlink на Украине пока что составляют примерно 80 млн долларов», — написал Маск.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

С началом российской военной операции оборудование для доступа к интернету Starlink получили и власти Украины, в том числе его используют военные и гражданские администрации.

В мае действующий на тот момент гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинял Маска в причастности к снабжению украинского полка «Азов» (Верховный суд признал его террористической организацией и запретил в России) и военных ВСУ средствами военной связи и говорил, что за это придется отвечать «по-взрослому». По словам Рогозина, доставка оборудования Starlink ВСУ Украины осуществлялась Пентагоном.

19 сентября Маск заявил, что интернет-сеть Starlink теперь доступна на всех континентах Земли. Согласно карте на сайте Starlink, сейчас интернет-сеть доступна на территориях Северной Америки, Европы, Австралии, Бразилии и еще нескольких стран. В остальных государствах срок начала работы сети либо назначен на следующий год, либо пока не определен. В том числе метки стоят на территории Антарктики.