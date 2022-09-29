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Захарова сообщила об обсуждении очной сессии России и США по СНВ-3

Мария Захарова сообщила об обсуждении очной сессии России и США по договору СНВ-3
Речь идет о двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, сказала официальный представитель российского МИДа
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Россия и США изучают возможность проведения очной сессии двусторонней консультативной комиссии по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

Говоря о возобновлении инспекционной деятельности, Захарова напомнила, что она была приостановлена в начале 2020 года по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. По ее словам, вопрос о том, чтобы работа инспекций была восстановлена, сейчас рассматривается. «По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в этой части», — сказала дипломат.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В первую очередь речь идет о двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, уточнила Захарова. «В настоящий момент изучаются возможности для проведения ее очной сессии. В рамках комиссии продолжаются и дистанционно обсуждения того, какие организационные и технические проблемы необходимо решать», — пояснила она, добавив, что часть вопросов удалось устранить, а по части — значительно продвинуться. Однако, констатировала Захарова, «сохраняется ряд существенных сложностей», а реализацию «предусмотренных договором, по сути, рутинных мероприятий» затрудняют «неконструктивные антироссийские действия США и их партнеров». В частности, продолжают вводиться санкции против России, пояснила представитель внешнеполитического ведомства, заверив, что Москва будет добиваться решения всех проблемных вопросов «на равноправной основе с учетом наших национальных интересов».

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.

В конце сентября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о наличии «некоторых отрывочных сигналов» со стороны президента США Джо Байдена и его администрации о возобновлении диалога по стратегическим наступательным вооружениям, но, по его словам, «что стоит за этими сигналами, еще предстоит выяснить». «Американцы избегают какого-либо предметного взаимодействия по региональной деконфликтности», — сказал министр. При этом, по его словам, диалог между Москвой и Вашингтоном почти заморожен из-за позиции американской стороны, «заявляющей о стратегическом поражении России как о цели».

Позднее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс сообщила, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией о возобновлении американских инспекций на российской территории в рамках СНВ-3.

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В начале августа российская сторона временно вывела свои объекты из-под инспекций в рамках ДСНВ, назвав это вынужденной мерой. Как объясняли в российском МИДе, США добиваются перезапуска инспекционной деятельности без учета современных реалий — односторонних преимуществ для них самих и фактического лишения России права проводить инспекции на американской территории из-за санкций.

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Теги
Елена Чернышова
СНВ Россия США Мария Захарова
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