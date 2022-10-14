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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Путин заявил о вопросе к работе зерновозов из-за взрыва на Крымском мосту

Путин: есть вопросы к работе «зерновых коридоров» в Черном море из-за теракта на мосту
Пока у российских спецслужб нет абсолютной уверенности в том, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли под видом зерна, сообщил Путин. Если это подтвердится, зерновые коридоры «закроем, да и дело с концом», добавил он
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Функционирование гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если окажется, что через них доставили взрывчатку, использованную для взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане. Трансляцию вел РБК.

По словам Путина, ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно пока не установлено, с помощью зерновозов это было сделано или нет.

«Мы не знаем, с помощью зерновозов ли отправили из Одессы взрывчатку. Если гумкоридоры для поставки зерна для беднейших стран — хотя оно туда и не идет, но под этим предлогом была организована эта работа — используются для совершения террористических актов, это поставит под вопрос функционирование коридоров. Но пока таких данных у нас нет», — сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, прорабатывает ли Россия какой-то ответ на этот случай, президент сказал: «Знаете что, ответ-то простой, закроем, да и дело с концом. Но надо сначала установить это достоверно. Пока такой информации нет», — повторил Путин.

Зерновая сделка, в рамкой которой заработали гуманитарные коридоры в Черном море — соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которое позволяет вывозить из трех украинских портов зерно, заблокированное из-за военных действий. Помимо этого, согласно этой договоренности, ООН способствует снятию тех санкций с России, которые мешают ей экспортировать свое зерно.

Однако Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Путин называл ситуацию с вывозом зерна «надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС.

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12 октября ФСБ сообщила, что бомбу для Крымского моста переправили из Одессы в болгарский город Русе, после чего та миновала границы Болгарии, Армении, Грузии и попала на территорию России.

Правоохранительные органы считают, что взрывчатку замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 палетах общим весом 22,7 т, а в переправке груза участвовали три гражданина Украины и два гражданина Грузии, а также «брокер по имени Леван».

Также ФСБ сообщила о задержании восьми человек — пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении. Всего Следственный комитет установил 12 лиц, причастных ко взрыву.

После этого 4 октября зарегистрированный в Грузии грузовик въехал в Россию через погранпункт «Верхний Ларс», а спустя два дня поступил на оптовую базу в Армавире.

Замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе, комментируя информацию ФСБ, заявил, что информация о перевозке взрывчатки через границу страны не соответствует действительности. Он пообещал, что власти страны проведут расследование, если выяснится, что это все же произошло. В Армении возбудили уголовное дело, сообщив, что видят в этом происшествии «случаи оказания содействия международному терроризму».

Грузовик на Крымском мосту подорвали утром 8 октября. Погибли четыре человека. У моста обрушились два автомобильных пролета, также загорелись цистерны с топливом проходящего мимо поезда. Следственный комитет завел дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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