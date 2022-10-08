В ООН заявили о попытках продлить зерновую сделку

Для этой цели в Москву приедет заместитель генсека ООН. Сделка, которая действует сейчас, истекает в конце ноября

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие сотрудники организации работают над расширением и продлением на год продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. Действующая сейчас сделка истекает в конце ноября.

Дюжарррик отметил, что пока необходимые договоренности не достигнуты. При этом он добавил, что представители ООН также работают над упрощением экспорта российского зерна и удобрений.

По словам Дюжаррика, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан через неделю приедут в Москву, чтобы обсудить вопросы, связанные со сделкой.

В середине сентября Гутерриш, по его словам, уже поднимал вопрос продления сделки. Его он обсудил с президентом Владимиром Путиным. Турция также сообщала, что работает с Россией над этим вопросом.

Зерновая сделка была заключена в июле. По ее условиям, был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают экспортировать ей продовольствие и удобрения.

Однако Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Путин называл ситуацию с вывозом зерна «сплошным надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС.

Эту же мысль высказывал и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он утверждал, что зерно, которое вывозится, не может покрыть потребности беднейших стран. «По сути, это погрешность на мировом рынке», — заявлял он.