В Грузии заявили, что через ее границу не перевозили взрывчатку

В Грузии назвали безосновательными обвинения в том, что через ее границу перевозили взрывчатку, которую потом использовали для взрыва на Крымском мосту. Но если появятся «доказательства», будет проведено расследование

Грузовой автомобиль марки «Daf Xf», осуществивший доставку груза с территории Грузии в РФ (Фото: ФСБ РФ)

Информация о том, что через грузинскую границу перевозили взрывчатку для взрыва на Крымском мосту, не имеет под собой никаких оснований, заявил замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

«Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересек таможенную границу [Грузии]», — сказал он (цитата по грузинскому «Первому каналу»).

Если же кто-то докажет, что грузовик все же пересек госграницу, власти начнут расследование и виновные «будут привлечены к ответственности», заявил Какауридзе.

«Я не думаю, что должен оправдываться. Я знаю, что он [грузовик со взрывчаткой] не пересекал таможенной границы», — добавил замминистра.

Грузовик на Крымском мосту подорвали утром 8 октября. Погибли четыре человека. У моста обрушились два автомобильных пролета, также загорелись цистерны с топливом проходящего мимо поезда.

По информации ФСБ, взрыв организовали Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. В рамках этого дела задержаны восемь человек, которые, как считает ФСБ, участвовали в подготовке теракта. Это пятеро россиян, а также трое граждан Украины и Армении.

По данным следователей, бомбу замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Этот груз еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а затем — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Далее его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда — в Симферополь, сообщила ФСБ.

В Армении начали проверку материалов российского ведомства.