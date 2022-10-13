Армения завела уголовное дело из-за взрыва на Крымском мосту

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс токена STEPN упал на 11% на фоне новости о сокращении штата компании Крипто, 12:16
Зеленский поручил рассмотреть ввод виз с Белоруссией Политика, 12:10
Британия поставит Украине ПВО-ракеты средней дальности AMRAAM Политика, 12:08
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 12:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:04
Клишас предложил разрешить осужденным участвовать в боевых действиях Политика, 12:01
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить Pro, 12:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Риелторы назвали районы Москвы — лидеры по росту цен на ЖК бизнес-класса Недвижимость, 11:59
AdTech по-русски: какие разработки требуются рекламщикам РБК+, 11:57
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о школьной травле Общество, 11:56
Реклама после паузы: как адаптируется рынок РБК+, 11:56
На газовом заводе в Норвегии эвакуировали сотрудников после угрозы взрыва Политика, 11:55
Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам Общество, 11:47
«Торпедо» третий раз в сезоне сменило главного тренера Спорт, 11:47
Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

Армения завела уголовное дело из-за взрыва на Крымском мосту

В Армении завели дело о пособничестве терроризму после взрыва на Крымском мосту
В Службе безопасности Армении увидели «явные случаи оказания содействия международному терроризму» в подрыве грузовика на Крымском мосту 8 октября. В связи с ним ФСБ России задержала в том числе троих граждан Украины и Армении
Фото: Myfeo_ru / VK / Global Look Press
Фото: Myfeo_ru / VK / Global Look Press

В подрыве грузовика на Крымском мосту 8 октября видны случаи оказания содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых устройств через границы ЕАЭС и другие преступления. В связи с этим армянская Служба безопасности решила возбудить уголовное дело.

«В связи с явными случаями оказания содействия международному терроризму в следственном департаменте Службы национальной безопасности РА, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору и фальсификации документов, оставляющих за собой право, по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА было инициировано уголовное производство, в рамках которого были проведены допросы, выемки и другие следственные и процессуальные действия», — говорится в сообщении.

Грузовик взорвался на Крымскому мосту утром 8 октября. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в тот момент двигался по железнодорожной части моста; два пролета автомобильной части обрушились. В результате погибли четыре человека.

Было приостановлено движение машин и поездов, к вечеру железнодорожное сообщение полностью восстановили. Для перевозки транспорта была открыта паромная переправа.

Следственный комитет России завел дело о терроризме (по ч. 2 ст. 205 УК), президент Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

ФСБ считает организаторами взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководителя Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру. По данным следователей, бомбу замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 палетах общим весом 22,7 т. Груз отправили в начале августа из порта Одессы в болгарский город Русе, после чего перенаправили в Грузию, затем в Армению, а потом он попал в Армавир (Краснодарский край), добавили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов

Следственный комитет установил 12 лиц, причастных ко взрыву. 12 октября в ФСБ сообщили о задержании восьми человек — пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении. После этого армянская Генпрокуратура поручила Совету нацбезопасности проверить материалы ФСБ.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Армения уголовное дело терроризм Крымский мост
Материалы по теме
Водитель взорвавшейся фуры на Крымском мосту оказался вне подозрений
Политика
СК установил 12 причастных к теракту на Крымском мосту
Политика
Спецслужбы Армении проверят материалы ФСБ о взрыве на Крымском мосту
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter