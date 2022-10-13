Армения завела уголовное дело из-за взрыва на Крымском мосту

В Армении завели дело о пособничестве терроризму после взрыва на Крымском мосту

В Службе безопасности Армении увидели «явные случаи оказания содействия международному терроризму» в подрыве грузовика на Крымском мосту 8 октября. В связи с ним ФСБ России задержала в том числе троих граждан Украины и Армении

Фото: Myfeo_ru / VK / Global Look Press

В подрыве грузовика на Крымском мосту 8 октября видны случаи оказания содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых устройств через границы ЕАЭС и другие преступления. В связи с этим армянская Служба безопасности решила возбудить уголовное дело.

«В связи с явными случаями оказания содействия международному терроризму в следственном департаменте Службы национальной безопасности РА, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору и фальсификации документов, оставляющих за собой право, по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА было инициировано уголовное производство, в рамках которого были проведены допросы, выемки и другие следственные и процессуальные действия», — говорится в сообщении.

Грузовик взорвался на Крымскому мосту утром 8 октября. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в тот момент двигался по железнодорожной части моста; два пролета автомобильной части обрушились. В результате погибли четыре человека.

Было приостановлено движение машин и поездов, к вечеру железнодорожное сообщение полностью восстановили. Для перевозки транспорта была открыта паромная переправа.

Следственный комитет России завел дело о терроризме (по ч. 2 ст. 205 УК), президент Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

ФСБ считает организаторами взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководителя Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру. По данным следователей, бомбу замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 палетах общим весом 22,7 т. Груз отправили в начале августа из порта Одессы в болгарский город Русе, после чего перенаправили в Грузию, затем в Армению, а потом он попал в Армавир (Краснодарский край), добавили в ведомстве.

Следственный комитет установил 12 лиц, причастных ко взрыву. 12 октября в ФСБ сообщили о задержании восьми человек — пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении. После этого армянская Генпрокуратура поручила Совету нацбезопасности проверить материалы ФСБ.