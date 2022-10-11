Глава КГБ: иностранные спецслужбы готовили на Украине боевиков для терактов в Белоруссии

КГБ узнал о подготовке на Украине боевиков для терактов в Белоруссии

Запад также рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия или использования группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении Белоруссии и России, отметил глава КГБ

КГБ Белоруссии (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков с целью захватить один из райцентров Белоруссии. Об этом заявил глава КГБ страны генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Тертеля, они также помогают готовить организаторов терактов в Белоруссии на территории Польши и Литвы.

Помимо этого Запад прорабатывает вариант использования тактического ядерного оружия, для чего на территории соседних с Белоруссией стран ведется подготовка инфраструктуры военного назначения с расчетом на долгосрочные планы.

«Вместе с тем здесь повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть», — подчеркнул глава КГБ Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» объявил о создании совместной с Россией группировки войск для сугубо оборонительных задач.

В Госдуме подчеркнули, что привлекать группировку к спецоперации на Украине нет необходимости.

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран G7 с просьбой оказать поддержку для создания международной миротворческой миссии на границе с Белоруссией, чтобы «исключить провокации».

Сама Украина, по словам Зеленского, «заинтересована только в своем территориальном суверенитете» и не планирует военных действий против Белоруссии.

Ранее Лукашенко со ссылкой на «неофициальные каналы» заявил, что Киев планирует нанесение ударов по территории Белоруссии. «Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». <...> Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси, для того чтобы нас туда втянуть», — пояснил президент.

Белорусский лидер предупредил, что недавний взрыв на Крымском мосту покажется Украине «цветочками», «если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру» белорусской территории.