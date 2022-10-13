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Совбез Белоруссии пообещал «дать отпор» при нарушении госграницы

Совбез: Белоруссия не станет воевать, если не будет нарушена ее госграница
По мнению секретаря Совбеза Белоруссии, Запад пытается втянуть республику — «уголок безопасности, мира и созидания» в центре Европы — в военный конфликт. Этого не произойдет, если границы страны не нарушат
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Страны Запада «столкнули славянские народы лбами» и пытаются втянуть Белоруссию в конфликт «всеми правдами и неправдами», считает государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Об этом сообщает БелТА.

Вольфович указал на давно продолжающийся «политический прессинг» и экономические санкции. «Военное присутствие, демонстрация военной решимости возле наших границ также идет не первый год», — заявил госсекретарь Совбеза. Однако Белоруссия не будет ни с кем воевать, если только не будут нарушены ее государственные границы. «Вот тогда мы дадим отпор», — пообещал он.

Вольфович назвал республику «уголком безопасности, мира, созидания» в центре Европы, что не нравится другим странам региона. «Беларусь никому не предъявляла никаких претензий, не заявляет о каких-то территориальных претензиях. Но, к сожалению, наши соседи, которых не выбирают — и поляки, и литовцы, и украинцы, — в последнее время все больше и больше с недоброжелательными намерениями относятся к тому, что происходит на территории нашей республики», — считает он.

9 октября Госпогранкомитет Белоруссии заявил о «давлении» со стороны вооруженных сил Украины: по данным ведомства, на границе с республикой заминированы дороги, взорваны автомобильные и железнодорожные мосты. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении нанести удары по территории его страны, сославшись на «неофициальные каналы». Глава белорусского КГБ Иван Тертель утверждает, что иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков с целью захватить один из райцентров республики.

10 октября Лукашенко сообщил, что «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Она выполняет «сугубо оборонительные задачи», заявляют власти.

После этого президент Украины Владимир Зеленский попросил G7 ввести международную миссию на границу с Белоруссией, чтобы исключить провокации. Украина «заинтересована только в своем территориальном суверенитете» и не планирует военных действий против Белоруссии, подчеркнул он. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Лукашенко не вовлекать Минск в конфликт на Украине.

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