Минск назвал последствия идеи Киева разместить наблюдателей на границе

МИД Белоруссии: размещение наблюдателей у границы с Украиной станет вовлечением в конфликт

Соседние страны на южной и западной границе с Белоруссией перебрасывают боевую технику, вооружение, накапливают военнослужащих, на что Минск не может закрывать глаза, отметил глава белорусского МИДа

Владимир Макей (Фото: МИД РФ)

Размещение миссии наблюдателей от западных стран на границе Украины с Белоруссией будет означать вовлечение третьих стран в военный конфликт. Об этом заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей, передает БелТА.

На вопрос журналистов, будет ли размещение такого контингента представлять угрозу национальной безопасности Белоруссии, он ответил, что это будет зависеть от того, с какими целями придут наблюдатели и каким оружием они будут вооружены.

«То, что сейчас происходит и на южных наших границах, и на западных, — мы видим, что нагнетается истерия. И не просто идет, скажем, словесная какая-то риторика. А предпринимаются конкретные действия: перебрасываются боевая техника, вооружения, накапливаются военнослужащие. Конечно, мы не должны закрывать на это глаза», — отметил Макей.

Он заверил, что Минск будет принимать меры реагирования, адекватные ситуации, в том числе военного толка. За выработку конкретных мер отвечают военные и спецслужбы, напомнил министр.

Накануне глава КГБ Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель сообщил, что иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков для захвата одного из белорусских райцентров. Они также помогают готовить организаторов терактов в Белоруссии на территории Польши и Литвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» объявил о создании совместной с Россией группировки войск для сугубо оборонительных задач.

В Госдуме России уточнили, что привлекать группировку к спецоперации на Украине нет необходимости.

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран G7 с просьбой оказать поддержку для создания международной миротворческой миссии на границе с Белоруссией, чтобы «исключить провокации».