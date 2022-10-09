Паром в Крыму за ночь перевез 39 грузовиков

В ночь на 9 октября паромы начали перевозить грузовики из Крыма и обратно

В ночь на 9 октября паром совершил три рейса, перевезя из Крыма и обратно в общей сложности 39 грузовиков. Вечером начнет работу паром для крупнотоннажного транспорта. Паромное сообщение запустили из-за повреждения Крымского моста

Паром «Керченский 2» совершил три рейса из порта Крым в порт Кавказ на материковой части России. В 1:52 он с грузовыми автомобилями на борту отправился из порта Крым, доставив в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. Там он взял на борт 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 5:05 доставлены в Крым. Через 45 минут «Керченский 2» вышел в третий рейс, доставляя десять автомобилей и 39 пассажиров. Паромная переправа работает стабильно, отметили в Минтрансе.

Также вечером 9 октября между Крымом и Кубанью начнет курсировать паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта, в том числе автопоездов, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает ТАСС.

Паромную переправу открыли после повреждения Крымского моста 8 октября. На мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава.

По словам главы региона Сергея Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. К вечеру движение по мосту начали возобновлять.