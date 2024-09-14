В Германии предложили контактную группу по урегулированию на Украине

Запад должен создать контактную группу по мирному урегулированию конфликта на Украине, считает глава фракции СДПГ. Путин называл бесперспективными переговоры с Киевом после начала операции в Курской области

Рольф Мютцених (Фото: Frederic Kern / imago-images.de / Global Look Press)

Западные союзники должны создать контактную группу по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених в интервью газете Rheinische Post. У партии 207 мест из 736 в парламенте.

«Канцлер Германии [Олаф Шольц] и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам, и что на следующем мирном саммите Россия должна присутствовать. Я искренне приветствую это», — сказал он.

Мютцених отметил, что нынешнее положение дел «открывает возможность для других стран активизировать усилия для прекращения боевых действий». «С моей точки зрения, сейчас настало время западным союзникам инициировать контактную группу, чтобы начать [этот] процесс», — добавил глава фракции СДПГ.

8 сентября La Repubblica сообщило о подготовке Шольцем «мирного плана», который в том числе подразумевает территориальные уступки со стороны Украины. Поводом для этой инициативы послужили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, где СДПГ, к которой принадлежит канцлер, уступила праворадикальной «Альтернативе для Германии» и Христианско-демократическому союзу, отмечает издание. По его версии, Шольц таким образом намерен войти в историю как «канцлер мира» и исправить свое положение с помощью «украинской карты». Власти ФРГ не подтверждали эту информацию. Зеленский усомнился в существовании такого плана.

Украина настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Основой «саммита мира» также является эта «формула». Первое такое мероприятие состоялось в середине июня в Швейцарии, Россию на него не пригласили. Дата и место второго саммита пока не опеределены. Шольц и Зеленский выступали за участие в нем российской делегации.

Москва исключает урегулирование конфликта на Украине на этих условиях. В частности, в российском МИДе отказались участвовать во втором «саммите мира», назвав «абсолютно тупиковой и ультимативной» формулу Зеленского. Президент Владимир Путин счел бесперспективными переговоры с Украиной после вторжения ВСУ в Курскую область.