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Военная операция на Украине ,  
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Шольц предложил провести новую конференцию по Украине с участием России

Сюжет
Военная операция на Украине
Настал момент для мирной конференции по Украине, заявил Шольц. При этом Россия должна быть за столом переговоров, убежден он. В Кремле недавно заявляли, что не видят сейчас очертаний для мирного урегулирования ситуации
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Необходимо провести еще одну конференцию по миру на Украине. Она должна пройти с участием России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«И при этом Россия должна оказаться за столом переговоров. Эту задачу мы должны решить сейчас», — сказал Шольц во время дебатов по бюджету в бундестаге, сообщает Finanzen со ссылкой на DPA.

По его мнению, сейчас наступило время, чтобы понять, какие появились возможности для заключения подобного соглашения.

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине
Политика
Олаф Шольц

С подобным призывом Шольц уже выступал несколькими днями ранее. Он говорил, что «сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации». В интервью ZDF он указывал, что надо понять, как «достичь мира быстрее, чем кажется сейчас».

Часть плана Шольца — территориальные уступки со стороны Украины, писала газета La Repubblica. Издание указывало, что Шольц хочет остаться в истории как «канцлер мира», который исправил свое положение после неудачи на выборах, когда в Тюрингии и Саксонии победили праворадикальная «Альтернатива для Германии» и Христианско-демократический союз, набравшие более 30% голосов.

В Кремле на это отвечали, что Россия не видит очертаний для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной мирными средствами. «Пока какие-то очертания фактически не прослеживаются», — говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль не увидел очертаний мирного урегулирования на Украине
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Призывы прекратить огонь и заняться территориальными разменами несерьезны, говорил также глава МИД России Сергей Лавров. «Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает», — говорил он. По словам Лаврова, нужно, чтобы была видна «серьезная готовность защищать те самые права человека». Когда это будет, «я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи», подчеркивал глава МИД России.

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Теги
Персоны
Олаф Шольц ФРГ Россия Украина Военная операция на Украине конференция переговоры
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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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