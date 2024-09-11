Шольц предложил провести новую конференцию по Украине с участием России

Настал момент для мирной конференции по Украине, заявил Шольц. При этом Россия должна быть за столом переговоров, убежден он. В Кремле недавно заявляли, что не видят сейчас очертаний для мирного урегулирования ситуации

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Необходимо провести еще одну конференцию по миру на Украине. Она должна пройти с участием России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«И при этом Россия должна оказаться за столом переговоров. Эту задачу мы должны решить сейчас», — сказал Шольц во время дебатов по бюджету в бундестаге, сообщает Finanzen со ссылкой на DPA.

По его мнению, сейчас наступило время, чтобы понять, какие появились возможности для заключения подобного соглашения.

С подобным призывом Шольц уже выступал несколькими днями ранее. Он говорил, что «сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации». В интервью ZDF он указывал, что надо понять, как «достичь мира быстрее, чем кажется сейчас».

Часть плана Шольца — территориальные уступки со стороны Украины, писала газета La Repubblica. Издание указывало, что Шольц хочет остаться в истории как «канцлер мира», который исправил свое положение после неудачи на выборах, когда в Тюрингии и Саксонии победили праворадикальная «Альтернатива для Германии» и Христианско-демократический союз, набравшие более 30% голосов.

В Кремле на это отвечали, что Россия не видит очертаний для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной мирными средствами. «Пока какие-то очертания фактически не прослеживаются», — говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Призывы прекратить огонь и заняться территориальными разменами несерьезны, говорил также глава МИД России Сергей Лавров. «Потому что проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает», — говорил он. По словам Лаврова, нужно, чтобы была видна «серьезная готовность защищать те самые права человека». Когда это будет, «я убежден, легко договоримся по месту и времени встречи», подчеркивал глава МИД России.